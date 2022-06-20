محمد بن سلمان يتوجه إلى القاهرة

أعلن الديوان الملكي السعودي مساء اليوم الإثنين، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان غادر المملكة متوجها إلى العاصمة المصرية القاهرة، في مستهل جولة إقليمية يزور خلالها كل من الأردن وتركيا.

ونقلت وكالة الأبناء السعودية ”واس“، عن بيان للديوان الملكي، أنه ”بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وانطلاقاً من حرصهم على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، فقد غادر الأخير لزيارة كل من (جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية تركيا)“.

وأكد البيان، أن الأمير محمد بن سلمان ”سيلتقي خلال هذه الزيارات بقادة هذه الدول؛ لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك“.