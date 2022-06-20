تقرير: على أمريكا تقديم مظلة نووية للسعودية في مواجهة إيران

قالت مجلة ”فورين أفيرز“ الأمريكية، اليوم الإثنين، إنه ”ينبغي على الرئيس جو بايدن الذي يزور السعودية ودولا أخرى في منطقة الشرق الأوسط الشهر المقبل، تقديم ضمانات أمنية تشمل مظلة نووية للمملكة في مواجهة إيران، إذا فشل التوصل لاتفاق نووي مع طهران“.

واعتبرت المجلة أن ”ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يلتقي بايدن خلال الزيارة، يتطلع إلى الولايات المتحدة لتوفير رادع أكثر موثوقية ضد طموحات إيران النووية والإقليمية ووسائل أكثر فاعلية للمملكة للدفاع عن نفسها ضد هجمات الصواريخ والطائرات بدون طيار التي يشنها وكلاء إيران“، معتبرة أن ”مثل هذه الضمانات ستفتح الباب أمام تصور أكثر جوهرية للعلاقات السعودية-الأمريكية“.

ولفتت إلى أنه ”بالنظر إلى توتر العلاقات بين الجانبين في الفترة الأخيرة، سيكون من الضروري اعتماد نهج تدريجي لتحسين العلاقة، لكن يجب على بايدن محاولة وضع خارطة طريق في محادثاته في الرياض“.

ورأت المجلة أن ”الالتزام الشبيه بحلف شمال الأطلسي تجاه السعودية هو ببساطة غير قابل للتحقيق في الفترة الحالية حتى لو كان مرغوبًا فيه، ويمكن لبايدن أن يكرر علنًا التزامه بمنع إيران من حيازة أسلحة نووية ويضيف تعهدًا أكثر عمومية، أعلنه الرئيس جيمي كارتر لأول مرة في عام 1980، لمنع أي محاولة من قبل قوة معادية للسيطرة على منطقة الخليج“.

واعتبرت أنه ”يمكن للولايات المتحدة بعد ذلك الدخول في اتفاقية إطار عمل استراتيجي مع السعودية كما فعلت مع سنغافورة مثلا“، لافتة أن ”تلك الاتفاقية تنص على التزام الولايات المتحدة بتعزيز التعاون الدفاعي والأمني الثنائي للتعامل مع التهديدات المشتركة وتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين“.

كما نبهت المجلة إلى أنه ”في حين أن هذا ذلك لا يوفر ضمانًا أمنيًا، فإنه سيلزم الولايات المتحدة بالحفاظ على توازن ملائم للقوى في المنطقة وتوفير الوسائل اللازمة للسعودية للدفاع عن نفسها من خلال تعاون دفاعي أوثق مع واشنطن“.

وتابعت: ”بمرور الوقت، مع تحسن العلاقات يمكن للولايات المتحدة الاقتراض من قانون علاقاتها مع تايوان والالتزام بالتعامل مع أي هجوم على السعودية باعتباره تهديدا للسلام والأمن في الخليج ومصدر قلق بالغ إلى الولايات المتحدة“، مضيفة أن ”بايدن يمكن أن يلتزم بتوفير الأسلحة اللازمة لتمكين المملكة من الاحتفاظ بقدرات كافية للدفاع عن النفس“.

وأوضحت أنه ”إذا انهارت المفاوضات الحالية بشأن الاتفاق النووي الإيراني واستمرت طهران في دفع برنامج أسلحتها النووية، فستحتاج الولايات المتحدة أيضًا للنظر في تقديم مظلة نووية للمملكة مقابل التزام سعودي بالتخلي عن أي حيازة أسلحة نووية“.

وعبرت المجلة عن اعتقادها أن ”تزويد السعودية بشكل ما من أشكال المظلة النووية سيمثل التزامًا بعيد المدى من قبل الولايات المتحدة للرد على هجوم نووي محتمل على المملكة“.

ورأت المجلة الأمريكية أن ”الولايات المتحدة التزمت بالفعل بمنع إيران من حيازة أسلحة نووية.. وكلما بدا هذا الالتزام موضع شك، كلما أصبح الردع الموسع ضروريًا.. قد يكون البديل هو أن تسعى السعودية للحصول على أسلحة نووية خاصة بها، ما يساعد على إشعال سباق التسلح النووي في الشرق الأوسط“.