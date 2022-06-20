بينها تركيا.. السعودية ترفع تعليق سفر مواطنيها إلى عدد من الدول

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الإثنين، رفع تعليق سفر المواطنين إلى كل من إثيوبيا وتركيا وفيتنام والهند.

وأوضحت الوزارة، أن القرار جاء بناءً على متابعة الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا، وما رفعته الجهات الصحية المختصة حيال الوضع الوبائي عالميًا.

كانت السعودية قد أعلنت في 13 يونيو/ حزيران الماضي 2022، ‏رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا.

واشتملت الإجراءات على إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والجوامع والمساجد، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيها.

كما تم إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات، وعدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة مع الاستمرار بالإلزام بلبسها في الأماكن المغلقة.

كما قررت السعودية أيضًا عدم اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات لفيروس كورونا (Rapid Antigen Test) قبل القدوم إلى المملكة، مع إلغاء تطبيق الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي لغرض مكافحة الجائحة على القادمين إلى المملكة.

وأشترطت السعودية على القادمين إلى المملكة بتأشيرات الزيارة بأنواعها وجود تأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا خلال فترة البقاء في المملكة.

وقررت السعودية حينها، رفع تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة إلى المملكة والمغادرة منها إلى الدول الآتية: جنوب أفريقيا، ناميبيا، بوتسوانا، جمهورية زمبابوي، مملكة ليسوتو، مملكة إسواتيني، موزمبيق، مالاوي، جمهورية موريشيوس، زامبيا، مدغشقر، أنغولا، سيشل، القمر المتحدة، نيجيريا ، أفغانستان .