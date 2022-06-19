البيت الأبيض: بايدن سيجتمع بالأمير محمد بن سلمان

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن الاجتماع المرتقب للرئيس الأمريكي جو بايدن مع المسؤولين السعوديين خلال زيارته الشهر المقبل للرياض ”سيشمل“ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وفي وقت سابق اليوم، رجحت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر غرانهولم، أن يلتقي الرئيس جو بايدن خلال زيارته إلى الرياض بولي العهد السعودي.

وأضافت جينيفر في تصريحات لبرنامج ”حالة الاتحاد“ على شبكة سي إن إن: ”بايدن سيتوجه إلى هناك لحضور مؤتمر دولي.. أعتقد أنه سيلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان“.

وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيزور المملكة منتصف شهر يوليو المقبل؛ حيث سيلتقي الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وقالت وكالة الأنباء السعودية ”واس“، إن ”الزيارة تأتي بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتعزيزا للعلاقات الثنائية التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، والرغبة المشتركة في تطويرها في المجالات كافة“.

ويتوقع أن تتصدر أجندة زيارة بايدن المرتقبة إلى السعودية، نقاش أزمة الطاقة العالمية، وارتفاع أسعار النفط جراء أزمة أوكرانيا، فضلا عن تأثير العقوبات الغربية المفروضة على النفط والغاز الروسي على أسواق النفط العالمية.

وتواجه إدارة بايدن انتقادات متزايدة؛ بسبب تعاطيها مع أزمة النفط الحالية، وعجزها عن وقف ارتفاع أسعار الغاز، والتي تجاوزت 5 دولارات للغالون، للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة.