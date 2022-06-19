عبداللطيف آل الشيخ يتصدر تويتر.. صدى تعيين متحدثة باسم الشؤون الإسلامية متواصل

ما تزال أصداء قرار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، عبد اللطيف آل الشيخ، تعيين الشابة السعودية شهد وجيه منشي متحدثة باسم الوزراة وإقالة المتحدث السابق بشكل بدا عفويا، تحتل جانبا من تعليقات السعوديين على منصات التواصل الاجتماعي رغم مرور يومين على الحدث.

وفي موقع تويتر، الذي يستخدمه ملايين السعوديين ويعد المنصة الأهم للنقاشات بين مواطني الدولة الخليجية، يحتل وسم عبد اللطيف آل الشيخ صدارة الأكثر تغريدا على الموقع، مع استمرار التعليقات حول قرار الوزير تعيين فتاة في منصب المتحدث الإعلامي للوزراة للمرة الأولى في تاريخها.

وكان وزير الشؤون الإسلامية، عبد اللطيف آل الشيخ عين الشابة شهد وجيه منشي في منصب مديرها فور علمه بتخصص كل منهما، يوم الجمعة الماضي.

وأظهر مقطع فيديو متداول، الوزير آل الشيخ يتحدث مع شابة سعودية داخل فرع الوزارة في مكة المكرمة، ويسألها عن تخصصها الأكاديمي والمدير الذي تعمل تحت إدارته وتخصصه، قبل أن يعينها في مكانه بإدارة الإعلام في الفرع كونها متخصصة فيه بينما تخصص المدير هو المحاسبة.



وعلى الرغم من مرور يومين على الموقف، إلا أن الجدل الذي تبعه ازداد تفاعلا لاسيما مع اختلاف وجهات نظر المعلقين حول موقف الوزير، وفي حين انتقد معلقون طريقة التعيين التي تمت، دافع آخرون عن الوزير متهمين المنتقدين بأن دافعهم أجندة إخوانية حانقة على الوزير الذي قاد عملية ”تطهير“ لمنابر الوزارة من دعاتهم.

وقال مغرد يدعى محمد القحطاني: ”الكثير يتكلم عن منطقية القرار وعدم نظاميته مقارنة بلوائح الخدمة المدنية

والكثير عكسهم يرون في الاعتراض أو طرح وجهة نظرهم إساءة لمعالي الوزير ويربطونها بنواحي أخرى حزبية وأيدولوجية لكن البنت خريجة عام 2020 فهل خبرة سنتين تؤهلها لوظيفة إشرافية حتى لو نجحت بالوظيفة التنفيذية“.

#عبداللطيف_ال_الشيخ

الكثيريتكلم عن منطقيةالقرار وعدم نظاميته مقارنةبلوائح الخدمة المدنية

والكثيرعكسهم يرون في الإعتراض أوطرح وجهةنظرهم إساءة لمعالي الوزير ويربطونهابنواحي أخرى حزبيةوأيدولوجيه

لكن البنت خريجةعام 2020 فهل خبرةسنتين تؤهلها لوظيفة إشرافيةحتى لونجحت بالوظيفةالتنفيذية — Dr.Mohamad AlQahtani (@mamq201269) June 19, 2022

في المقابل، قال مغرد يدعى الشاعر سالم اليامي: ”وزير الدوله #لشؤون_الاسلاميه يتعرض لهجمة بعد مقطع شهد الذي وضعها في مجال عملها وتخصصها والهجمة مستمرة مع كل خطوة يخطوها ليس لشيء إنما لأنه من محاربي الإخونجية ومن وضع للمساجد ترتيبات سليمة وطهرها من الإخونجية والمتشددين والمتطرفين وأصحاب خطب التكفير والتحريض“.

#عبداللطيف_ال_الشيخ وزير الدوله #لشؤون_الاسلاميه

يتعرض لهجمه بعد مقطع شهد اللذي وضعها في مجال عملها وتخصصها والهجمه مستمره مع كل خطوّه يخطوها ليس لشي إنما لانه من محاربين الأخونجيه ومن وضع للمساجد ترتيبات سليمه وطهرها من الأخونجيه والمتشددين والمتطرفين وأصحاب خطب التكفير والتحريض pic.twitter.com/fG1O8hCndv — #الشاعر_سالم_اليامي (@sm12000sm) June 19, 2022

لكن تهمة ”الإخونجية“ لم ترق لبعض المغردين الذين قالوا إنها إخراج للنقاش عن طبيعته التي تتناول تقييم فعل موظف حكومي في النهاية.

وقالت مغردة باسم ”الجوهرة“: ”سؤال أخير لمتهمي الناس بالإخونجية ممكن نعرف من هم الإخونجية لأن ما يصير تنسبونا لناس إحنا حتى ما نعرف نهجهم وما هي عقيدتهم أو فكرهم ”.

سؤال أخير لمتهمين الناس بالأخونجية ممكن نعرف من هم الاخونجية لأن مايصير تنسبونا لناس احنا حتى مانعرف نهجهم وماهي عقيدتهم او فكرهم 😶#عبداللطيف_ال_الشيخ — الجوهرة🦋💎 (@6tsU7PigmRl98wt) June 19, 2022

يذكر أن النساء السعوديات حصلن على دعم حكومي كبير في السنوات القليلة الماضية ليدخلن سوق العمل ويتقلدن مختلف المناصب القيادية عبر سن العديد من التشريعات التي تسهل تنقلهن وعملهن.