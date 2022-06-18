من هو الأمير سعود بن محمد بن تركي؟

شهدت المملكة العربية السعودية، مساء أمس الجمعة، رحيل الأمير سعود بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، حيث نعاه طيف واسع من المواطنين.

ولم يتم الكشف عن أسباب وفاة الأمير سعود، لكن مواقع محلية تداولت معلومات بأن ”أزمة قلبية مفاجئة أودت بحياة الأمير الشاب“، مرجحين أنه كان في الثلاثينيات من عمره.

فمن هو الأمير سعود بن محمد بن تركي؟

الأمير سعود بن محمد بن تركي هو نجل الأميرة الراحلة مشاعل الفيصل، وحفيد الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود.

وبحسب معلومات متداولة، فإن الأمير سعود هو الابن الوحيد للأميرة مشاعل الفيصل بن عبدالعزيز.

ووُلد الأمير سعود في العاصمة الرياض، فيما ذكر أحد المغردين أن ”الأمير سعود درس في مدرسة الثغر النموذجية بطريق مكة“.

وكتب ”هاني كردي“: ”لاحول ولا قوة الا بالله، وإنا لله وإنا اليه راجعون، اللهم اغفر له وارحمه، واسكنه فسيح جناتك، وأكرم نزله، واغسله بالماء والثلج والبرد، وألهم أهله الصبر والسلوان على فراقه، لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل، رحمه الله كان زميلًا في الفصل والمدرسة، مدرسة الثغر النموذجية على طريق مكة“.

وارتبط اسمه بالرياضة، وكان عضو شرف في النادي الأهلي في التسعينيات من القرن الماضي إلى أوائل العام 2000، ثم أصبح مشرفًا في ألعاب الأهلي في عهد جده أبو تركي، كما عمل في إدارة الأعمال.

وكتب الناقد الرياضي مساعد الحسيمي عبر حسابه على ”تويتر“: ”انتقل إلى رحمة الله هذا اليوم صاحب السمو الأمير سعود بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، وحفيد الفيصل عضو شرف النادي #الأهلي السابق، وكان مُشرفًا في #الغاب_الأهلي في عهد أبو تركي، رحم الله الجميع، وغفر لهم وأسكنهم فسيح جناته“.

#وفاة_الامير_سعود_بن_محمد إنتقل إلى رحمة الله هذا اليوم صاحب السمو الأمير سعود بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود

وحفيد الفيصل

عضو شرف النادي #الاهلي السابق

وكان مُشرف في #الغاب_الاهلي في عهد ابو تركي رحمهم الله جميعاً وغفر لهم وأسكنهم فسيح جناته .. pic.twitter.com/ZFLOrujdme — ‎مساعد بن سعد السحيمي (@Musaid_AlSohimi) June 17, 2022

وعُرف الأمير سعود بكتابته الشعر، وكانت آخر تغريدة له عبر حسابه على موقع ”تويتر“ العام 2018، امتدح فيها الملك سلمان، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وتغنى بالوطن.

وأعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم السبت، وفاة الأمير سعود بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليه، اليوم، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة.