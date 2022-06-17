شهد وجيه منشي.. من هي أول متحدثة باسم وزارة الشؤون الإسلامية بمكة؟

خطفت الشابة السعودية، شهد وجيه منشي، الأنظار في المملكة، اليوم الجمعة، بعد أن أصبحت أول امرأة تتولى منصب رئيسة قسم الإعلام والمتحدثة الرسمية لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة.



وكان وزير الشؤون الإسلامية، الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، قد عين منشي في منصبها الجديد بقرار شفهي أثار جدلاً واسعاً بين المدونين السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي بعدما حلت الشابة مكان مديرها إبراهيم الزهراني.

وتحمل الشابة العاملة في فرع الوزارة بمكة المكرمة، شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في الإعلام، تخصص علاقات عامة من جامعة أم القرى.

وكانت منشي، موظفة في قسم الإعلام عندما قرر الوزير آل الشيخ تعيينها مديرةً للقسم بدلاً من مديرها الزهراني المتخصص في المحاسبة.

وقالت صحيفة ”سبق“ المحلية، إن تعيين منشي في المنصب الجديد، هو ”تكليف“ من الوزير“، ما يعني أن قرار اختيارها لذلك المنصب بشكل نهائي لم يصدر بعد.

وأوضحت أن منشي، هي من عرضت على الوزير عند زيارته لفرع الوزارة الجديد في مكة المكرمة، وضعها الوظيفي، قبل أن يقرر آل الشيخ تعيينها بدلاً من مديرها.

كما نقلت عنها حرصها على التعاون مع الصحفيين والإعلام بمختلف أنواعه في كل ما يخص فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة، وإبراز جهود الوزارة في خدمة المساجد والدعوة بالمنطقة.

وعلى الرغم من كون الوزير وجه بنقل المدير الزهراني الذي لم يعترض على القرار الشفهي، إلى مكتبه في مدينة جدة، تعويضاً له عن خسارة منصبه، إلا أن جدلاً واسعاً اندلع بين المدونين السعوديين الذين انقسموا بين مؤيد لتصرف الوزير ومعارض له.

وتحت الوسم ”#وزير_الشوون_الاسلاميه“ دون آلاف السعوديين مواقف وآراء متباينة مما جرى، حيث اعتبر البعض منهم قرار الوزير إنصافا للشابة وتخصصها وتشجيعاً للمرأة، بينما انتقد آخرون إبعاد المدير عن وظيفته لكون تخصصه لا يناسبها، على الرغم من عدم تقييمه في عمله بتلك الإدارة.

وحصلت النساء السعوديات خلال السنوات القليلة الماضية على دعم حكومي كبير مكنهن من دخول سوق العمل، حيث تقلدن مختلف المناصب القيادية عبر سن العديد من التشريعات التي تسهل تنقلهن وعملهن.