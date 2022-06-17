وزير الشؤون الإسلامية السعودي يفاجئ مسؤولا بإعفائه وتعيين شابة مكانه

أثار وزير الشؤون الإسلامية في السعودية، الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، جدلاً واسعاً بين المدونين السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، بعدما عين الشابة ”شهد وجيه منشي“ في منصب مديرها فور علمه بتخصص كل منهما.

وأظهر مقطع فيديو متداول، الوزير آل الشيخ يتحدث مع شابة سعودية داخل فرع الوزارة بمكة المكرمة، ويسألها عن تخصصها الأكاديمي والمدير الذي تعمل تحت إدارته وتخصصه، قبل أن يعينها في مكانه بإدارة الإعلام في الفرع كونها متخصصة فيه بينما تخصص المدير هو المحاسبة.

وعلى الرغم من كون الوزير وجه بنقل المدير الذي لم يعترض على القرار الشفهي، إلى مكتبه، تعويضاً له عن خسارة منصبه، إلا أن جدلاً واسعاً اندلع بين المدونين السعوديين الذين انقسموا بين مؤيد لتصرف الوزير ومعارض له.

وتحت الوسم ”#وزير_الشوون_الاسلاميه“ دون آلاف السعوديين مواقف وآراء متباينة مما جرى، حيث اعتبر البعض منهم قرار الوزير إنصاف للشابة وتخصصها وتشجيعاً للمرأة، بينما انتقد آخرون إبعاد المدير عن وظيفته لكون تخصصه لا يناسبها، على الرغم من عدم تقييمه في عمله بتلك الإدارة.

ونشر الفنان السعودي فايز المالكي، مقطع الفيديو الذي يوثق ما دار بين الوزير والموظفين شهد وإبراهيم، مبديا تأييده لتعيين شهد في منصب يناسبها، بينما بدا كثير من متابعيه غير راضين عن ذلك القرار.



وعلى الجانب الآخر كتب عزيز الزامل ”الله يوفق البنت بس مو على حساب رزقه غيرها، ١- الشهادة احدى عوامل (رئيس قسم) والخبرة أهم من الشهادة، ٢- حتى تخصصك في شي لا يعني وصولك لرئيس من أول وظيفة، ٣- التمكين لا يعني ان يكون رزقك على حساب غيرك، ناهيك عن الاستعراض واهانة المسكين.. اجل تنازل؟ وسنوات العمل الي وصلتني رئيس؟ هزلت“.

وفي السياق ذاته كتب حزام بن راشد ”ندعم المرأة ونحارب من أجل حقوقها، لكن الأمور لا يمكن أن تدار بهذه العشوائية، في أقل من دقيقة وهو يشرب القهوة، لم يستوعب ما هو تخصصها ولا تقديرها ولا عدد سنوات خبرتها ولا أي شيء وقرر أن يضعها محل رئيسها؟! معالي الوزير.. فلاشات الكاميرا مغرية لكنها أيضاً مدمرة ! #وزير_الشؤون_الإسلامية“.

لكن الكاتب والطبيبة لمياء الإبراهيم دافعت عن قرار الوزير، وقالت ”معاليه وجه بنقل المتخصص في الحاسب الآلي لمكتبه الشخصي تقديرا لتفانيه ولم يعفيه ويقصيه، ووضع (الكفء) كتخصص وممارسة في موقعها في فرع وليس على مستوى الوزارة ليمنحها فرصتها الوظيفية بموجب صلاحياته“.

وحصلت النساء السعوديات على دعم حكومي كبير في السنوات القليلة الماضية ليدخلن سوق العمل ويتقلدن مختلف المناصب القيادية عبر سن العديد من التشريعات التي تسهل تنقلهن وعملهن.