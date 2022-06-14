لدعمهم ميليشيات الحوثي.. السعودية تصنف 19 فردا وكيانا على لائحة الإرهاب

صنفت المملكة العربية السعودية، ممثلة في رئاسة أمن الدولة، يوم الثلاثاء، 8 أفراد و 11 كيانا، لارتباطهم بأنشطة داعمة لميليشيات الحوثي، استنادا لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

وذكرت ”واس“ أن ”المملكة العربية السعودية، عاقدة العزم وستستمر بالعمل على وقف تأثير ميليشيات الحوثي الإرهابية، واستهداف أبرز الأفراد والكيانات الذين يقدّمون الدعم المالي لها، ويتسببون في تأجيج العنف، وتعريض اليمن وشعبه الشقيق ومصالحه للخطر، وما يترتب عليه من زعزعة استقرار المنطقة، وعرقلة الملاحة الدولية، وإطالة أمد المعاناة الإنسانية“.

ووفق الوكالة الرسمية فإنه ”بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واتساقًا مع قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001)، فإنه يجب تجميد جميع الأصول التابعة لأسماء الأفراد والكيانات المصنّفة، وعددها 19 اسمًا، كما يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع تلك الأسماء أو لصالحها، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة، وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين“.

الأفراد

صالح بن محمد بن حمد بن شاجع (يمني) ”يرتبط ويتعاون مع تنظيم القاعدة الإرهابي، ويُقدّم الدعم المالي، والأسلحة والذخائر لصالح ميليشيات الحوثي الإرهابية“.

نبيل بن عبدالله بن علي الوزير (يمني) ”يُعد أحد أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الزهراء للتجارة والتوكيلات، التي تعمل على تسهيل تهريب الأموال والنفط لصالح الحوثيين“.

إسماعيل بن إبراهيم الوزير (يمني) ”يتولى إدارة العديد من الشركات، التي تعمل على تسهيل تهريب الأموال والنفط لصالح الحوثيين“.

قصي بن إبراهيم الوزير (يمني) ”يرتبط بالحرس الثوري الإيراني، ويُعد مؤسس شركة (فيول أويل) لاستيراد المشتقات النفطية، التي تعمل على تسهيل تهريب النفط الإيراني لصالح الحوثي“.

علي بن ناصر قرشة (يمني) ”يتعاون بشكل مباشر مع تنظيم القاعدة الإرهابي، ويعمل على تجهيز الأسلحة والمعدات لميليشيات الحوثي الإرهابية، كما يعمل على تسهيل التعاون بين الحرس الثوري الإيراني، وميليشيات الحوثي الإرهابية، وأنشأ شركة (الذهب الأسود)، وشركات نفطية أخرى، التي تعمل على تهريب وشراء النفط الإيراني“.

زيد بن علي بن يحيى الشرفي (يمني) ”يتعاون بشكل مباشر مع تنظيم القاعدة الإرهابي، يملك شركة (سلم رود) للتجارة والاستيراد، وكذلك شركة (أويل برايمر)، ويتولى إدارة شركة (أزال)، كما أنه عضو مجلس إدارة شركة (سام أويل) للتجارة والخدمات النفطية المحدودة، وتعمل تلك الشركات على تسهيل تهريب النفط الإيراني لصالح الحوثيين“.

عبدالله بن أبكر عبدالباري (يمني) ”مؤسس شركة (أبكر للخدمات النفطية)، ويتعاون مع ميليشيات الحوثي الإرهابية في مجال استيراد النفط الإيراني“.

صدام بن أحمد بن محمد الفقيه (يمني) ”يتعاون بشكل مباشر مع تنظيم القاعدة الإرهابي، ويُعد مؤسس شركة (سام أويل) للتجارة والخدمات النفطية المحدودة، وعضواً في مجلس إدارة شركة (الفقيه العالمية) للتجارة والصناعة والخدمات النفطية المحدودة، وتعمل الشركتان على تسهيل تهريب النفط الإيراني لصالح الحوثيين“.

الكيانات

شركة سام أويل للتجارة والخدمات النفطية المحدودة، مقرها اليمن، ”تعمل الشركة على استيراد النفط الإيراني وتقديم التسهيلات المالية لصالح ميليشيات الحوثي الإرهابية“.

مؤسسة الزهراء للتجارة والتوكيلات (اليمن) ”تعمل المؤسسة على استيراد النفط الإيراني، وتقديم التسهيلات المالية لصالح الحوثيين“.

شركة أبراج اليمن، وشركة الذهب الأسود (اليمن) ”تُقدّمان التسهيلات المالية لصالح الحوثي“.

شركة فيول أويل لاستيراد المشتقات النفطية (اليمن) ”تعمل الشركة على استيراد النفط الإيراني، وتقديم التسهيلات المالية لصالح ميليشيات الحوثي الإرهابية“.

شركة سلم رود للتجارة والاستيراد (اليمن) ”تعمل الشركة على استيراد النفط الإيراني، وتقديم التسهيلات المالية لصالح الحوثيين“.

شركة أبكر للخدمات النفطية (اليمن) ”تعمل الشركة على استيراد النفط الإيراني وتقديم التسهيلات المالية للحوثيين“.

شركة الفقيه العالمية للتجارة والصناعة والخدمات النفطية المحدودة (اليمن) ”تعمل الشركة على استيراد النفط الإيراني، وتقديم التسهيلات المالية لصالح الحوثيين“.

شركة سبأ العالمية للتبغ المحدودة (اليمن) ”تقدّم التسهيلات المالية لصالح الحوثيين“.

شركة أويل برايمر (اليمن) ”تعمل الشركة على استيراد النفط الإيراني، وتقديم التسهيلات المالية لصالح الحوثي“.

شركة يمن أبوت للتجارة المحدودة (اليمن) ”تعمل الشركة على استيراد النفط الإيراني، وتقديم التسهيلات المالية للحوثيين“.

شركة صحاري للصرافة والتحويلات المالية (اليمن) ”تقدّم التسهيلات المالية لصالح الحوثيين“.