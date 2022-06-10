السعودية تلغي شرط تغطية شعر المرأة وعنقها في صورة البطاقة الشخصية

ألغت تعديلات جديدة في اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية في السعودية، شرط تغطية الشعر والعنق في صورة البطاقة الشخصية للنساء، وتركت ذلك خيارًا لهنَّ.



ونشرت جريدة ”أم القرى“، اليوم الجمعة، وهي الجريدة الرسمية في المملكة، تعديلات جديدة على لائحة نظام الأحوال المدنية، أقرتها وزارة الداخلية، وبينها تعديل المادة 17 التي كانت تشترط تغطية الشعر والعنق في صور النساء.

وجاء النص الجديد للمادة خاليًا من الإشارة للحجاب، ونص على أن ”تكون الصورة الشخصية والصورة الملتقطة في الأنظمة الآلية التي يتطلبها إصدار الهوية الوطنية حديثة، وملونة، وواضحة، ومظهرة لجميع ملامح الوجه، وبخلفية بيضاء في وضع مقابل، ودون نظارات وعدسات غير طبية، وخالية من أي زينة، ولا يجوز أن تكون بالملابس المهنية أو لأي فئة معينة“.

لكن فقرة أخرى من المادة ذاتها، نصت على أن ”تتولى وكالة الوزارة للأحوال المدنية وضع ضوابط خاصة بالصور الشخصية والصور الملتقطة في الأنظمة الآلية لبعض الفئات العمرية وذوي الاحتياجات الخاصة، والحالات الأخرى غير الواردة في هذه المادة“.

وكانت المادة ”17“ قبل تعديلها تنص في جزء منها على وجوب ”أن تكون الصورة الشخصية للمرأة خالية من أي زينة مع تغطية شعر الرأس والعنق“.

وشملت تعديلات أخرى المادة 146 من اللائحة التنفيذية للنظام، لكنها أبقت على شرط وجود صورة شخصية في البطاقة الشخصية، بجانب اشتراط وجود الاسم كاملًا على ألا يقل عن 4 أسماء (الاسم الأول، واسم الأب، واسم الجد، واسم العائلة أو الشهرة) باللغتين العربية والإنجليزية، مع الإبقاء أيضًا على تاريخ الميلاد بالتاريخين الهجري والميلادي.

بينما تضمنت تعديلات المادة 157، ”اكتفاء جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية التي يتطلب عملها التحقق من الهوية الوطنية أو الوثائق الصادرة من قبل الأحوال المدنية، بتسجيل البيانات المدونة بها دون أخذ نسخة منها“.

وكانت وزارة الداخلية قد أطلقت، مطلع العام الجاري، النسخة الإلكترونية من الهوية الوطنية في تطبيق (أبشر/ الأفراد) تحت مسمى الهوية الرقمية، كبطاقة شخصية تثبت هوية حاملها، قبل أن يتم اعتمادها أيضًا في تطبيق ”توكلنا“ المتعلق بالحالة الصحية.

وتتيح الخدمة الجديدة، للسعوديين، إمكانية تنزيل نسخة من الهوية الرقمية على جهاز الهاتف الذكي للاستفادة منها في أي وقت دون الحاجة للاتصال بالإنترنت، ودون الحاجة لحمل البطاقة الشخصية التقليدية.

وتتباين وجهات نظر السعوديين بحسب نقاشات سابقة في مواقع التواصل الاجتماعي، حول صور النساء في البطاقة الشخصية، حيث يرى البعض بضرورة تغطية الشعر فيها ويرفض فريق آخر ذلك، ويريد فريق ثالث محافظ عدم وضع تلك الصور من الأساس.

وخففت المملكة من القيود المفروضة على ملابس النساء خلال السنوات القليلة الماضية، بالتزامن مع تشريعات عديدة لتمكينهن من دخول سوق العمل والتنقل بحرية، وبالتزامن أيضًا مع انفتاح ثقافي وسياحي على العالم.