السعودية تستنكر تصريحات المتحدثة باسم الحزب الهندي الحاكم المسيئة للنبي محمد

أعربت وزارة الخارجية السعودية اليوم الأحد، عن شجبها واستنكارها التصريحات الصادرة عن المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جاناتا الهندي، من إساءة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، مؤكدة رفضها الدائم للمساس برموز الدين الإسلامي، كما ترفض المساس بالشخصيات والرموز الدينية كافة.

وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) فقد ”رحبت وزارة الخارجية بالإجراء المتخذ من حزب بهاراتيا جاناتا بإيقاف المتحدثة عن العمل“، و مجددة التأكيد على ”موقف المملكة الداعي لاحترام المعتقدات والأديان“.

وأثارت تعليقات نوبور شارما احتجاجات من دول إسلامية عدة، منها قطر والكويت.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، إنها ”استدعت السفير الهندي لديها بسبب التعليقات“.

كما استدعت دولة الكويت السفير الهندي لديها، وقالت إنها سلمته مذكرة احتجاج لرفض واستنكار تصريحات مسؤولة حزب ”بهاراتيا جاناتا“.

وقال بيان وزارة الخارجية القطرية، إنه ”يرحب بقرار حزب بهاراتيا جاناتا تعليق عمل المسؤولة، لكنه أضاف أن ”قطر تتوقع اعتذارا علنيا وإدانة فورية لهذه التصريحات من قبل الحكومة الهندية“.

ويأتي هذا القرار بعد فترة قصيرة من تعليق عمل متحدث آخر باسم الحزب الحاكم في الهند، الذي يترأسه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، بعد نشر تغريدة تحدث فيها بشكل مسيء عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن زواجه من السيدة عائشة.

وأثارت التغريدة للمتحدث باسم الحزب نافين جيندال، ردود فعل غاضبة وتصدر وسم ”إلا رسول الله يا مودي“ مواقع التواصل، وسط دعوات لحملة مقاطعة للمنتجات الهندية.

وقال المفتي العام لسلطنة عمان أحمد بن حمد الخليلي في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: ”إن الاجتراء الوقح البذيء من الناطق الرسمي باسم الحزب المتطرف الحاكم في الهند على رسول الإسلام ﷺ وعلى زوجه الطاهرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هو حرب على كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أمر يستدعي أن يقوم المسلمون كلهم قومة واحدة“.

وفي وقت لاحق، زعم المتحدث باسم الحزب الحاكم في الهند أنه يتعرض للتهديد بالقتل هو وعائلته، إلا أنه رغم ذلك واصل تغريداته التي يهاجم فيها الإسلام والمسلمين.

وحسب تقارير محلية، اندلعت موجة احتجاجات غاضبة من قبل آلاف المسلمين في كانبور في ولاية أوتار براديش، يوم الجمعة؛ احتجاجا على التصريحات المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم من قبل مسؤولة في الحزب الحاكم، في أحد البرامج التلفزيونية.

وشهدت تلك الاحتجاجات استخدام الشرطة الهندية الهراوات والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.