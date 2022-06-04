وسائل إعلام أمريكية: بايدن أرجأ زيارته للسعودية

أفادت وسائل إعلام أمريكية السبت بأن الرئيس جو بايدن أرجأ زيارته المحتملة إلى السعودية وإسرائيل.

وكانت تقارير ذكرت أن بايدن سيمضي قدما في زيارة السعودية بعد شيوع أنباء حول اعتزامه القيام بذلك. لكن وفقا لشبكتي ”سي إن إن“ و“إن بي سي“، فقد أرجئت الزيارة إلى تموز/يوليو.

ورفض البيت الأبيض التعليق على هذه الأنباء.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة إنه قد يزور السعودية قريبا.

وأضاف بايدن للصحفيين بعد تصريحات بشأن الاقتصاد الأمريكي إنه ليست لديه خطط مباشرة للقيام بزيارة للسعودية لكن ذلك ممكن، وفق رويترز.

وتأتي تلميحات بايدن بعدما أفادت تقارير إعلامية أمريكية أن الرئيس قرر أخيرًا زيارة السعودية في نهاية حزيران/يونيو الجاري للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقالت صحيفة ”نيويورك تايمز“ في وقت سابق إن المعلومات مؤكدة بشأن الزيارة المرتقبة، ولقاء بايدن مع الأمير محمد بن سلمان، وهو ما اعتبره مراقبون تغييرا في موقف الإدارة الديمقراطية التي حاولت، منذ وصولها إلى البيت الأبيض، تجاهل الدور المؤثر للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وكتبت الصحيفة الأمريكية أن رئيس الولايات المتحدة ”قرر الذهاب إلى الرياض هذا الشهر لإعادة بناء العلاقات مع المملكة، بينما يسعى إلى خفض أسعار الوقود في الداخل وعزل روسيا دوليا“.

وأضافت أن بايدن ”سيلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان“، وقادة دول عربية أخرى بينها مصر والأردن والعراق والإمارات العربية المتحدة.

صحيفة ”واشنطن بوست“ تحدثت بدورها عن هذه الزيارة، مشيرة إلى أن اللقاء المرتقب ”على انفراد“ مع ولي العهد السعودي سيأتي بعد مهمات عدة قام بها ”بتكتم“ في الدولة الخليجية الغنية مستشار بايدن للشرق الأوسط بريت ماكغورك ومبعوثه لشؤون الطاقة أموس هوكستين اللذان يدعوان باستمرار إلى زيادة إنتاج النفط الخام من أجل خفض التضخم.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار قد اكتفت بالقول الخميس إن ”الرئيس ينتظر بفارغ الصبر فرصة حوار مع قادة الشرق الأوسط لكن ليس لدي ما أعلن عنه اليوم“، دون أن تشير صراحة إلى لقاء مقرر بين بايدن وولي العهد السعودي.