"رويترز": وفدان سعوديان يزوران أمريكا الشهر الجاري

قال مسؤولان اليوم السبت إن وفدين حكوميين سعوديين يعتزمان زيارة الولايات المتحدة الشهر الجاري في الوقت الذي تكثف فيه الرياض وواشنطن جهودهما لإصلاح علاقاتهما المتوترة بهدف التمهيد لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ومن المنتظر أن يزور الوفد الأول واشنطن يوم 15 يونيو/حزيران الجاري برئاسة وزير التجارة السعودي ماجد بن عبد الله القصبي، وقال المسؤولان إن الوفد الثاني، برئاسة وزير الاستثمار خالد الفالح، من المقرر أن يزور الولايات المتحدة بحلول نهاية الشهر الجاري.

وأحجم المسؤولان عن نشر اسميهما بسبب عدم الإعلان رسميا عن الزيارتين.

وأضافا أن من المتوقع أن يضم الوفدان العشرات من المسؤولين الحكوميين ومديري الشركات السعودية الذين سيناقشون إبرام اتفاقات في عدد من القطاعات مثل النقل واللوجستيات والطاقة المتجددة.

ولم ترد الحكومة السعودية حتى الآن على طلب للتعليق.

وأعلن بايدن أمس الجمعة أنه ربما يسافر قريبا إلى السعودية، في رحلة تقول مصادر عدة إنها متوقعة وقد تشهد عقد محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف بايدن للصحفيين بعد تصريحات بشأن الاقتصاد الأمريكي أنه ليست لديه خطط مباشرة للقيام بزيارة للسعودية لكن ذلك ممكن، وفق رويترز.

وتأتي تلميحات بايدن بعدما أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن الرئيس قرر أخيرًا زيارة السعودية في نهاية يونيو/ حزيران الجاري للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقالت صحيفة ”نيويورك تايمز“ في وقت سابق إن المعلومات مؤكدة بشأن الزيارة المرتقبة، ولقاء بايدن مع الأمير محمد بن سلمان، وهو ما اعتبره مراقبون تغييرا في موقف الإدارة الديمقراطية التي حاولت، منذ وصولها إلى البيت الأبيض، تجاهل الدور المؤثر للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وجاء إعلان بايدن في أعقاب قرار يوم الخميس من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، التكتل المعروف باسم أوبك+، لضخ المزيد من النفط وعقد اتفاق لتمديد الهدنة في اليمن، وأشاد بايدن والبيت الأبيض بالسعودية فيما يتعلق بالقرارين.

ويشهد موقف الولايات المتحدة تغييرا لسبب آخر وهو أنها تخشى من اتجاه دول الخليج لتعميق علاقاتها مع الصين وروسيا.

وقال أحد المسؤولين ”بغض النظر عما إذا كانت زيارة بايدن ستتم أم لا، يعمل الجانبان على إعادة العلاقات إلى طبيعتها على المستوى المؤسسي وفي مختلف القطاعات“.