تتيح الحج الميسر من 5 دول.. السعودية تعيد العمل بمبادرة "طريق مكة"

أعادت وزارة الداخلية السعودية العمل بمبادرة ”طريق مكة“، والتي تتيح للحجاج من 5 دول، الاستفادة من تسهيلات كثيرة والوصول بشكل مبكر مقارنة بحجاج باقي الدول، حيث يتم إنهاء إجراءات الحاج في مطار بلاده ليغادر المطار السعودي مباشرةً نحو الحافلة التي ستقله إلى مكان إقامته، بينما يتكفل موظفون بإيصال أمتعته له.

وأعلنت الوزارة، اليوم السبت، إطلاق المبادرة مجددًا مع عودة المشاعر المقدسة لاستقبال الحجاج من خارج المملكة بعد توقف لمدة عامين بسبب جائحة كورونا، التي دفعت الرياض لقصر أداء الفريضة على عدد محدود جدًا من الداخل فقط.

وقالت الوزارة في بيان، إن مبادرة ”طريق مكة“ تشمل في موسم الحج المقبل، دول باكستان وماليزيا وإندونيسيا والمغرب وبنغلاديش، حيث سيستفيد الحجاج القادمون من تلك الدول من تسهيلات عديدة.

وأوضحت الوزارة أن المبادرة تهدف إلى استقبال ضيوف الرحمن، وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية.

فيديو | مشاهد من وصول أولى طلائع الحجاج الإندونيسيين إلى المدينة وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية#الإخبارية pic.twitter.com/LWCL3qhQR1 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 4, 2022

كما تتضمن تسهيلات المبادرة، ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في السعودية، وعند وصول الحجاج ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

واستقبلت المملكة، اليوم السبت، مجموعة من الحجاج الإندونيسيين الذين استفادوا من المبادرة، ليصبحوا أول مجموعة حجاج تأتي من خارج السعودية منذ تفشي كورونا الذي دفع السلطات إلى حصر أداء المناسك في المقيمين بالبلاد خلال العامين الماضيين.

ومبادرة ”طريق مكة“ هي جزء من مبادرات ”برنامج خدمة ضيوف الرحمن“، وهو أحد برامج رؤية السعودية 2030، الذي يستهدف زيادة عدد الحجاج والمعتمرين وتسهيل أدائهم لمناسكهم بجانب أهداف الرؤية الأخرى في توفير الوظائف والمنازل وتنويع الاقتصاد وتحسين جودة الحياة في المملكة.

وبلغ عدد الحجاج عام 2019 نحو 2.5 مليون حاج، قبل أن يؤدي ألف شخص فقط من داخل المملكة الفريضة في عام 2020، و60 ألفًا ملقحين تلقيحًا كاملًا جرى اختيارهم بواسطة القرعة عام 2021.

وحددت السعودية عدد الحجاج هذا العام بمليون حاج من الداخل والخارج، وفق ضوابط تنص على أن يكون حج هذا العام لمن تقل أعمارهم عن 65 عامًا، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد 19 المعتمدة في وزارة الصحة السعودية.