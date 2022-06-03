نيويورك تايمز: بايدن يقرر زيارة السعودية ولقاء ولي العهد محمد بن سلمان

أفادت تقارير إعلامية أمريكية أن الرئيس جو بايدن قرر أخيرا زيارة السعودية في نهاية حزيران/يونيو الجاري للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقالت صحيفة ”نيويورك تايمز“ إن المعلومات مؤكدة بشأن الزيارة المرتقبة، ولقاء بايدن مع الأمير محمد بن سلمان، وهو ما اعتبره مراقبون تغييرا في موقف الإدارة الديمقراطية التي حاولت، منذ وصولها إلى البيت الأبيض، تجاهل الدور المؤثر للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وكتبت الصحيفة الأمريكية أن رئيس الولايات المتحدة ”قرر الذهاب إلى الرياض هذا الشهر لإعادة بناء العلاقات مع المملكة، بينما يسعى إلى خفض أسعار الوقود في الداخل وعزل روسيا دوليا“.

وأضافت أن بايدن ”سيلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان“، وقادة دول عربية أخرى بينها مصر والأردن والعراق والإمارات العربية المتحدة.

ولم يتم بعد تأكيد التفاصيل اللوجستية والجدول الزمني، حتى الآن، لكن الزيارة ستضاف إلى رحلة من المقرر أن يقوم بها بايدن في نهاية حزيران/يونيو إلى إسرائيل وألمانيا لحضور قمة مجموعة السبع وإسبانيا للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو).

صحيفة ”واشنطن بوست“ تحدثت بدورها عن هذه الزيارة، مشيرة إلى أن اللقاء المرتقب ”على انفراد“ مع ولي العهد السعودي سيأتي بعد مهمات عدة قام بها ”بتكتم“ في الدولة الخليجية الغنية مستشار بايدن للشرق الأوسط بريت ماكغورك ومبعوثه لشؤون الطاقة أموس هوكستين اللذان يدعوان باستمرار إلى زيادة إنتاج النفط الخام من أجل خفض التضخم.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار اكتفت بالقول الخميس إن ”الرئيس ينتظر بفارغ الصبر فرصة حوار مع قادة الشرق الأوسط لكن ليس لدي ما أعلن عنه اليوم“، من دون أن تشير صراحة إلى لقاء مقرر بين بايدن وولي العهد السعودي.

وكانت إدارة بايدن تحدثت عما أسمته ”إعادة تقويم“ للعلاقة مع السعودية، الشريك الخليجي الاستراتيجي، لطي صفحة قربه من رئاسة الجمهوري دونالد ترامب دون الذهاب إلى حد القطيعة.

ويرى محللون أن اللقاء المرتقب بين بايدن ومحمد بن سلمان يكشف عن الدور المؤثر للسعودية في ملف الطاقة، وكذلك دور المملكة في موضوع إيران ودعمها للميليشيات الطائفية في المنطقة.

ويأتي قرار زيارة السعودية إذا تأكد في وقت انتزع فيه المجتمع الدولي تجديد هدنة هشة في اليمن لشهرين. وأشاد جو بايدن الخميس بـ ”القيادة الشجاعة“ للقادة السعوديين في هذا الصدد.

وتأتي الزيارة كذلك بينما قرر تحالف ”أوبك+“ كارتل الدول المصدرة للنفط بقيادة الرياض، الخميس زيادة إنتاجه بعد أشهر من الانتظار والترقب على الرغم من ارتفاع الأسعار.

وفي مقابلة نادرة مع وسائل إعلام أجنبية نشرتها مجلة ”ذي اتلانتيك“ في آذار/مارس الفائت، ألمح محمد بن سلمان إلى أن تدهور العلاقات مع السعودية قد يضر بجو بايدن. وقال إن ”عليه التفكير في مصالح أمريكا“.

وردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الأمريكي البالغ من العمر 79 عاما قد أساء فهم شخصيته، قال ولي العهد ”لا يهمني ذلك“.

وكانت وكالة رويترز ذكرت أمس الأربعاء من جانبها أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يعتزم زيارة منطقة الخليج العربي هذا الشهر، وقد يلتقي خلال الزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وبينت ”رويترز“ أن زيارة الرئيس الأمريكي ”تهدف إلى تدعيم العلاقات مع السعودية في وقت يحاول خلاله بايدن إيجاد سبل لخفض أسعار البنزين المرتفعة في الولايات المتحدة“.

ومن غير المؤكد إلى حد كبير أن توافق السعودية على زيادة إنتاج النفط، بحسب رويترز.