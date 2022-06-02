وزير الحج السعودي: مليون حاج لهذا العام.. وتأشيرة العمرة خلال 24 ساعة

قال وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم الخميس، إن موسم حج هذا العام سيستوعب مليون حاج.

وأضاف الربيعة أن تأشيرة الزيارة للعمرة تصدر الآن خلال 24 ساعة؛ لافتًا إلى إطلاق خدمة إلكترونية للتقديم على العمرة من خارج المملكة.

وقال الربيعة خلال مؤتمر صحفي، عقده في العاصمة الأردنية عمان، ونقلت قناة الإخبارية عبر ”تويتر“ مقاطع فيديو له، إن رؤية المملكة 2030 تستهدف تسهيل استقبال المعتمرين بأعداد أكبر.

فيديو | وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة: أطلقنا خدمة الكترونية للتقديم على العمرة من خارج #السعودية تصدر خلال 24 ساعة الآن #الإخبارية pic.twitter.com/FZrJkEuQpH — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 2, 2022

وعن موسم الحج للعام الجاري، أكد وزير الحج والعمرة السعودي أن موسم حج هذا العام سيستوعب مليون حاج.

وأكد الربيعة استكمال الاستعدادات لاستقبال الحجاج، موضحًا أن الوزارة تعمل على ضمان صحتهم خلال هذا الموسم.

وقال الربيعة ”التقنيات الرقمية ستساعدنا في تنظيم حج هذا العام بشكل مثالي، وبطاقة الحج الذكية سيجري تطبيقها هذا العام“.

وكانت المملكة العربية السعودية سمحت خلال موسم الحج في العام الماضي، وهو موسم الحج الثاني إبان جائحة كورونا، لـ60 ألف مقيم في السعودية – حصلوا على جرعات لقاح كورونا كاملة – بالمشاركة في الحج، مع اختيار المشاركين من مجموعة عبر الإنترنت ضمت أكثر من 550 ألف متقدم، وفق ”بي بي سي“ عربي.

واشترطت المملكة أن يكون الحاج حصل على لقاح كوفيد-19، وأن يتراوح عمره بين 18-65 عامًا، وألا يكون من أصحاب الأمراض المزمنة، مثلما تم الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

وعلى صعيد ذي صلة، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية تعميمًا جديدًا إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة، بما فيها الطيران الخاص، بشأن الاشتراطات الصحية الواجب توفرها للمسافرين القادمين إلى المملكة لغرض أداء مناسك الحج لعام 1443هـ، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء (واس)، اليوم الخميس.

ونص التعميم على أن تلتزم جميع شركات الطيران الناقلة للمسافرين القادمين إلى المملكة لغرض أداء مناسك الحج لعام 1443هـ بالتقيد بالإجراءات الآتية: أن يكون عمر المسافر أقل من 65 عامًا ميلاديًّا، وأن يستكمل التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات (كوفيد_19) المعتمدة في وزارة الصحة، وأن يقدم نتيجة فحص سلبي (PCR) لفيروس كورونا (كوفيد_19) لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة.

وأكدت الهيئة أن عدم الالتزام بالتعاميم التي تصدرها الهيئة؛ يعد مخالفة صريحة للأوامر الحكومية، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف وتحميله المسؤولية المترتبة على ذلك.