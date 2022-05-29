أمر ملكي بتعيين مدير جديد للأمن العام وآخر للمباحث العامة بالسعودية

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، عدة أوامر ملكية شملت إعفاء مسؤولين وتعيين آخرين وتكليف بعضهم بمهام إضافية.

ووفق ما ذكر حساب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، فقد قضى أمر ملكي بترقية اللواء محمد بن عبدالله البسامي إلى رتبة فريق، وتعيينه مديرًا للأمن العام، كما عين أحمد بن عبدالعزيز بن إبراهيم العيسى مديرًا عامًا للمباحث العامة بالمرتبة الممتازة.

وقضى أمر ملكي بإعفاء توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء من منصبه، وتعيين فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء.

كما عين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير مبعوثا للمناخ بجانب منصبه الحالي.

وبموجب أوامر ملكية أخرى، عين الملك، عبد الرحمن الحربي سفيرا لدى الصين فضلا عن تعيين مستشارين جديدين لدى الديوان الملكي.