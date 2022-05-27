في احتفاء بالماضي.. صور الإبل تزين جوازات السفر السعودية الجديدة

احتفى نادي الإبل في السعودية، اليوم الجمعة، بإضافة صور الإبل إلى صفحات جواز السفر السعودي الجديد، في أحدث خطوات الدعم الحكومي لقطاع المربين والعشاق الكثر لحيوان الصحراء ذي المكانة في نفوس السعوديين.

ونشر النادي الحكومي، عبر حسابه في تويتر، صورة داخلية لجواز سفر سعودي جديد، يظهر فيها قطيع من الإبل على صفحتين متقابلتين، قبل أن يكتب القائمون على الحساب ”نفخر بأن جوازنا الجديد يُجسد رمزا لثقافتنا وحضارتنا.. عطايا الله“.

نفخر بأن جوازنا الجديد يُجسد رمز لثقافتنا وحضارتنا ..عطايا الله 🐪🇸🇦.#نادي_الإبل pic.twitter.com/q7I404qHcl — نادي الإبل (@CamelClub) May 27, 2022

وكشفت وزارة الداخلية السعودية، في فبراير/شباط الماضي، عن شكل جديد من جوازات السفر، تضمن مواصفات إلكترونية وأمنية حديثة تزيد من حمايته ضد محاولات التزوير، وقد زُينت صفحاته بأشهر المعالم التاريخية والحضارية للمملكة.

وشهد قطاع الإبل في المملكة تطوراً كبيراً في غضون سنوات قليلة، أشرف فيها نادي الإبل على عدة خطوات كان آخرها خدمة تأمين على الإبل، وخدمة توثيق وحفظ سلالات الإبل عبر الاستعانة بالحمض النووي لها ومنحها بطاقة شخصية.

وللإبل مكانة كبيرة في نفوس السعوديين، حيث تمثل رابطاً مع تراث الأجداد في الماضي الذي تلاشت مظاهره في المدن الكبيرة، لكن لا يزال حاضراً في البوادي، حيث تتم تربية الجمال على نطاق واسع، قبل أن تزيد الرياض من الاهتمام الرسمي بذلك القطاع خلال السنوات القليلة الماضية.

واختتمت السعودية، مطلع فبراير/شباط الماضي، نسخة فريدة من أكبر مهرجان للإبل في العالم بعد أن تم رفع قيمة جوائزه إلى 250 مليون ريال (نحو 67 مليون دولار)، واستحداث مسابقة جديدة فيه، شهدت منافسة محتدمة كلفت أصحابها ملايين الدولارات.

وانطلقت النسخة السادسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل مطلع شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتضمن أكثر من 70 شوطاً تمت جدولتها على مدار 43 يوماً متواصلة، حيث يتنافس الملّاك على الجوائز من خلال إبلهم التي تمتلك مواصفات جمالية تؤهلها للفوز في المسابقات المقسمة وفقاً للون الإبل وسنها، وما إذا كانت تشارك بشكل فردي أو في قطعان يُطلق عليها ”منقيات“.

وقال المدير التنفيذي لنادي الإبل بندر القحطاني، مؤخرا، إن حجم قطاع الإبل في المملكة يقدر حالياً بنحو 50 مليار ريال (نحو 13.3 مليار دولار)، مع وصول عدد الإبل في المملكة إلى 1.8 مليون رأس.

ويحتوي جواز السفر السعودي الجديد على شريحة إلكترونية لرفع مستوى الحماية الأمنية للبيانات والصور الشخصية لحامل الجواز، بالإضافة إلى خاصية التحقق والقراءة الآلية عبر البوابات الذكية في المنافذ الدولية.