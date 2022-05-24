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محمد بن سلمان يستقبل وفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي
تاريخ النشر: 24 مايو 2022 16:24 GMT
تاريخ التحديث: 24 مايو 2022 17:20 GMT

محمد بن سلمان يستقبل وفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، وفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس". وأظهرت اللقطات التي

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المصدر: فريق التحرير

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، وفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

وأظهرت اللقطات التي بثتها الوكالة، لقاء الأمير محمد بن سلمان مع 3 نواب جمهوريين هم: النائب كريس ستوارت من ولاية يوتا، والنائب جاي ريسكنثالر من ولاية بنسلفانيا، والنائبة ليسا مكلين من ولاية ميتشغان.

وبحسب الوكالة، فقد جرى خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي زيارة وفد الكونغرس الأمريكي إلى السعودية، في وقت نقلت فيه وسائل إعلام أمريكية، عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إنه من المحتمل أن يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان الشهر المقبل،خلال جولة خارجية لبايدن.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، رفض وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته بندوة في منتدى ”دافوس“ الاقتصادي العالمي، التعليق على الأنباء المتداولة بشأن زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي إلى السعودية، قائلا ”لا ننظر للشائعات حول زيارة بايدن إلى المملكة“.

وأضاف الوزير السعودي ”إذا كانت هناك زيارة سيعلن عنها من خلال الوسائل الرسمية“.

 

وبخصوص العلاقة مع إيران، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إنه تم إحراز بعض التقدم في المحادثات مع طهران ولكن ”ليس بشكل كاف“، مؤكدا أن ”أيادي المملكة لا تزال ممدودة لإيران“.

وتابع بن فرحان ”نواصل تشجيع جيراننا في إيران على الانتباه إلى ما يمكن أن يكون تغييرا مهما للغاية في منطقتنا“ مضيفا أن ”حقبة جديدة من التعاون“ يمكن أن تعود بالنفع على الجميع، بحسب تعبيره.

وأكد الوزير السعودي، أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق ”فقد يكون ذلك أمرا جيدا إذا كان اتفاقا جيدا“، وكرر موقف الرياض بضرورة أن يتناول أنشطة طهران في المنطقة.

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