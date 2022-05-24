محمد بن سلمان يستقبل وفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، وفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

وأظهرت اللقطات التي بثتها الوكالة، لقاء الأمير محمد بن سلمان مع 3 نواب جمهوريين هم: النائب كريس ستوارت من ولاية يوتا، والنائب جاي ريسكنثالر من ولاية بنسلفانيا، والنائبة ليسا مكلين من ولاية ميتشغان.

وبحسب الوكالة، فقد جرى خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي زيارة وفد الكونغرس الأمريكي إلى السعودية، في وقت نقلت فيه وسائل إعلام أمريكية، عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إنه من المحتمل أن يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان الشهر المقبل،خلال جولة خارجية لبايدن.