وزير الخارجية السعودي: أيدينا ممدودة لإيران

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، إنه تم إحراز بعض التقدم في المحادثات مع إيران ولكن ”ليس بشكل كاف“، وإن أيادي المملكة لا تزال ممدودة إلى طهران.

وأضاف أن ”التوصل لاتفاق نووي مفيد، ولكن يجب معالجة الملف على نحو شامل يتضمن أنشطة إيران في المنطقة“.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، الأسبوع الماضي، إنه ”لا تطور جديدا“ في المحادثات بين إيران والسعودية منذ نيسان/ أبريل.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زادة لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية ”إيرنا“، أن ”هناك عددا من القضايا على جدول الأعمال، مثل كيفية استمرار المحادثات وعلى أي مستوى“.

وعن الانتخابات البرلمانية في لبنان، قال بن فرحان إن ”الانتخابات الأخيرة قد تكون خطوة إيجابية ولكن من السابق لأوانه معرفة ذلك“.

وأضاف: ”نحن معنيون بعودة العملية السياسية في لبنان وينبغي على الأطراف كافة العمل على ذلك“.

وقال فيصل بن فرحان عن موقف المملكة من التطبيع مع إسرائيل، إن ”التطبيع ينبغي أن يكون في نهاية عملية سلام وحل للقضية الفلسطينية“.

وتابع: ”لم يتغير موقفنا من التطبيع وهو بالنسبة لنا ختام لمسار طويل طرحناه في المبادرة العربية، والمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية هي الأولوية الآن وينبغي أن نتحرك سريعا لحصول ذلك“.

وقال وزير خارجية السعودية متحدثا في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، إن المملكة ”لا تتوقع نقصا فوريا في النفط لكن نقصا معينا في المنتجات البترولية“.

وجاء التصريح ردا على سؤال الوزير عن سبب رفض الرياض لدعوات الولايات المتحدة المتكررة بزيادة الإنتاج.