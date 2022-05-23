بلومبيرغ: أردوغان يدعو محمد بن سلمان لزيارة تركيا

نقلت وكالة ”بلومبيرغ“ عن مسؤولين أتراك، قولهم إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجه دعوة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لزيارة تركيا.

وقالت الوكالة، إن المسؤولين الذين وصفتهم بأنهم على دراية مباشرة بالسياسة الخارجية التركية، أخبروها أن الرئيس أردوغان يأمل في استضافة محمد بن سلمان في ”الأيام المقبلة“.

وأشارت بلومبيرغ، إلى أن الزيارة المتوقعة لولي العهد السعودي إلى تركيا، قد تعطي دفعة كبيرة للعلاقات الثنائية بين البلدين، وتنعش اقتصاد تركيا المتدهور.

من جانبها، نقلت وكالة ”رويترز“ عن مصادر لم تسمها، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يخطط للقيام بجولة خارجية قريبا.

وقالت المصادر، إن جولة الأمير محمد بن سلمان تشمل تركيا واليونان وقبرص والأردن ومصر.

والشهر الماضي، عقد أردوغان لقاء مع الأمير محمد بن سلمان خلال الزيارة الرسمية التي أداها للسعودية، وهي الأولى للمملكة منذ 2017، بعد سنوات من الجفاء بين تركيا والمملكة، والتي التقى خلالها أيضا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في جدة .

قال أردوغان، للصحفيين على متن رحلته العائدة من السعودية، إن تركيا والسعودية لديهما رغبة مشتركة في ”إعادة تفعيل إمكانيات اقتصادية عظيمة“ بين البلدين، مضيفا أن الجانبين عازمان على تسريع الجهود من أجل تحقيق المصالح المشتركة والاستقرار في المنطقة.

ويقول محللون ومسؤولون، إن التمويل السعودي يمكن أن يساعد في تخفيف متاعب تركيا الاقتصادية التي تشمل ارتفاع التضخم قبيل انتخابات صعبة تنتظر الرئيس في العام المقبل، كما ذكروا أن خط تبادل العملة قد يساعد في تعزيز احتياطيات تركيا المستنزفة.