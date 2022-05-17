خالد بن سلمان يبحث في واشنطن هدنة اليمن وأزمة أوكرانيا

أعلن مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان سيناقش هدنة في اليمن، وأزمة أوكرانيا، وقضايا ثنائية، وتطورات إقليمية، مع مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان خلال زيارة للعاصمة واشنطن، اليوم الثلاثاء، وفق ما ذكرته وكالة ”رويترز“.

كما سيلتقي خالد بن سلمان لاحقًا كبار المسؤولين في وزارتي الدفاع والخارجية.

ونقل موقع ”أكسيوس“ عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن الأمير خالد بن سلمان، وصل إلى واشنطن على رأس وفد سعودي رفيع للقاء لجنة التخطيط الإستراتيجي المشترك بين الولايات المتحدة والسعودية.

وذكر الموقع الأمريكي، أن هذه الزيارة تأتي في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة تحسين العلاقات مع السعودية، ودفع المملكة لزيادة إنتاج النفط، قبل زيارة الرئيس بايدن المرتقبة إلى الشرق الأوسط، نهاية شهر يونيو المقبل.

وقبل أقل من عام، وتحديدًا في الـ7 من شهر تموز/يوليو من العام الماضي، أجرى الأمير خالد مناقشات مع مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، بشأن الشراكة بين الولايات المتحدة والسعودية، والأمن الإقليمي.

وشملت المناقشات حينها، بحسب بيان للبيت الأبيض، ”التزام الولايات المتحدة بمساعدة السعودية على الدفاع عن أراضيها في وقت تواجه فيه هجمات من جماعات متحالفة مع إيران“.

ويتسم الموقفان السعودي والأمريكي بالتقارب بشأن الملف الإيراني، وتدخلات طهران في دول المنطقة، عن طريق دعمها الميليشيات المسلحة، بما فيها ميليشيات الحوثي في اليمن.