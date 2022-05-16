السعودية: لا صفة خاصة لسكان نيوم والمدينة تخضع بالكامل لأنظمة المملكة

نفى مصدر سعودي، اليوم الاثنين، صحة ما ورد على لسان رئيس قطاع السياحة في نيوم أندرو ماكفوي، من أن الوضع السكاني داخل مدينة المستقبل سيكون لهم صفة خاصة يلقبون بها لتمييزهم عن غيرهم.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“ عن المصدر الذي وصفته بالمسؤول، فإن ”مشروع نيوم سيعمل ضمن مناطق اقتصادية خاصة تخضع لسيادة واقتصاد المملكة العربية السعودية من النواحي الأمنية والدفاعية والتنظيمية، مع تطوير تشريعات اقتصادية خاصة بمنطقة المشروع تحقق أفضل مفاهيم حوكمة المناطق الاقتصادية في العالم، لتكون نيوم إحدى أهم نقاط الجذب عالميًا“.

وقال المصدر إن مشروع ”نيوم“ يعد أحد المشاريع الاستراتيجية الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، ويخضع بالكامل لسيادة وأنظمة المملكة العربية السعودية.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، قد أطلق في تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2017 مشروع نيوم، الذي يقع أقصى شمال غرب المملكة العربية السعودية بإمارة منطقة تبوك محافظة ضباء.

ويمتد المشروع على مساحة 460 كم على ساحل البحر الأحمر، ويهدف إلى تحويل المملكة إلى نموذجٍ عالمي رائد في مختلف جوانب الحياة، من خلال التركيز على استجلاب سلاسل القيمة في الصناعات والتقنية داخل المشروع.

ومن المقرر أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع ”نيوم“ بحلول عام 2025، حيث تم دعم المشروع من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي بقيمة 500 مليار دولار، والمستثمرين المحليين والعالميين.

وتتولى ”شركة نيوم“ التي تأسست في كانون الأول/ يناير من العام 2019 عمليات تطوير منطقة نيوم والإشراف عليها، وستعمد الشركة إلى إنشاء مدن جديدة وبنية تحتية كاملة للمنطقة تشمل ميناءً، وشبكة مطارات، ومناطق صناعية، ومراكز للإبداع لدعم الفنون، ومراكز للابتكار تدعم قطاع الأعمال، إضافة إلى تطوير القطاعات الاقتصادية المستهدفة.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2018 أعلن الرئيس التنفيذي للمشروع المهندس نظمي النصر عن تشغيل أول مطار في نيوم قبل نهاية 2018، ثم تسيير رحلات أسبوعية إليه مع بداية عام 2019، على أن يكون المطار واحدا من شبكة مطارات عدة سيتضمنها المشروع.