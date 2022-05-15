"واس": الملك سلمان يغادر المستشفى بعد إجراء فحوصات طبية

أعلن الديوان الملكي في السعودية، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، غادر اليوم الأحد، مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد إجراء الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية ”واس“.

وذكرت ”واس“ أن الملك سلمان وجه ”خالص شكره وامتنانه لأبنائه وبناته شعب المملكة العربية السعودية على مشاعرهم ودعواتهم الكريمة، كما عبر عن تقديره لكل من اتصل أو بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة“.

وأعلن الديوان الملكي السعودي، الأحد الماضي، عن إجراء الملك سلمان منظارا للقولون في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة.

وقال الديوان في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (واس): ”كانت النتيجة سليمة ولله الحمد، وقد قرر الفريق الطبي بقاءه في المستشفى لبعض الوقت للراحة“.

#الديوان_الملكي: العاهل السعودي #الملك_سلمان غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بـ #جدة بعد إجراء الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح#إرم_نيوز #السعودية pic.twitter.com/eweYmH45Qu — إرم نيوز (@EremNews) May 15, 2022

وكان العاهل السعودي دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، لإجراء بعض الفحوصات الطبية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن بيان للديوان الملكي حينها.

وخضع الملك سلمان بن عبد العزيز البالغ من العمر 86 عاما لعملية جراحية في المرارة عام 2020 وتم تغيير بطارية جهاز تنظيم ضربات القلب الخاص به في مارس/ آذار.