بينهم جاسوس حوثي.. إعدام 3 أشخاص بقضايا إرهابية في السعودية

قالت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، إنها نفذت ثلاثة أحكام إعدام بشكل منفصل بحق مواطنين سعوديين وشخص يمني الجنسية، بعدما تورطوا في قضايا تجسس وإرهاب منفصلة، بينها قتل رجل أمن.

وأوضحت الوزارة أن ”تنفيذ الأحكام شمل جاسوسا يمنيا مسؤولا عن استهداف أحد المواقع في المملكة بعدما أرسل إحداثياته للحوثيين“، فيما ”يقف أحد السعوديين اللذين نُفذ فيهما الإعدام، خلف قتل رجل أمن، وأدين الآخر بتخزين الأسلحة واستهداف رجال الأمن أيضا“.

وأضافت في بيان أن ”أحد أحكام القتل تعزيرا (الإعدام) تم تنفيذه بحق محمد عبدالباسط المعلمي، وهو يمني الجنسية“.

وأشارت إلى أنه ”أقدم على الانضمام إلى جماعة الحوثي الإرهابية وتلقى التدريبات لدى الحوثيين على استخدام الأسلحة والمتفجرات، والدخول للمملكة بطريقة غير مشروعة لتنفيذ جريمة إرهابية وتخابره وتجسسه لمصلحة الجماعة الإرهابية“.

وأدين المعلمي أيضا بتقديم الإعانة لجماعة الحوثيين ”وإمدادها بالمعلومات وحمله متفجرات تنفيذاً لجريمة إرهابية برصد أحد المواقع القيادية المهمة وإرساله إحداثياته لتلك الجماعة ورصده وإرسال إحداثيات لعدة مواقع عسكرية وحيوية داخل المملكة، ونتج عن ذلك استهداف أحد المواقع“.

وتابع البيان أن التحقيق مع المعلمي أسفر عن ”اتهامه بما نسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه“.

وذكر أن ما قام به ”فعل محرم وضرب من ضروب الإفساد في الأرض“، لذلك فقد تم ”الحكم عليه بقتله حد الحرابة.. بمنطقة الرياض“.

وأورد بيان آخر لوزارة الداخلية، تفاصيل ”تنفيذ حكم القتل تعزيرا في المواطن السعودي حسين بن علي آل بو عبدالله في المنطقة الشرقية“، بعدما أقدم ”على الاشتراك مع عدد من الإرهابيين في قتل أحد رجال الأمن من خلال إطلاق النار عليه أثناء تواجده في الدورية الأمنية، وتمويله لأعمال إرهابية من خلال تلقيه أسلحة وذخائر بقصد الإخلال بالأمن وتستره على ذلك“.

وقال بيان ثالث للوزارة، إنها ”نفذت حكم القتل تعزيرا بحق محمد بن خضر بن هاشم العوامي في المنطقة الشرقية“، بعدما أقدم ”على الاشتراك في خلية إرهابية والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإحداث أعمال شغب واستهداف رجال الأمن بالقتل وإتلاف الممتلكات العامة“.

وذكرت الوزارة أن العوامي ”جعل منزله مستودعا لأسلحة ومتفجرات الخلية الإرهابية وتزويدها بما تحتاج إليه منها باستمرار، وحيازته أسلحة وذخيرة نارية حربية وفردية وقذائف (آر بي جي) بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وتخزين عبوات (مالتوف) وأدوات تستخدم لتحضير وتصنيع المتفجرات“.

وقالت إن ”التحقيقات مع المواطنين السعوديين أسفرت عن اتهامهما بما نسب إليهما، وصدر بحقهما صكان منفصلان يقضيان بثبوت إدانتهما بما نسب إليهما“، مشيرة إلى أن ما قاما به ”فعل محرم وضرب من ضروب الإفساد في الأرض، وتم الحكم عليهما بقتلهما تعزيرا“.

ونفذت وزارة الداخلية عشرات أحكام الإعدام في الأشهر الماضية، ضد مدانين بقضايا إرهابية.