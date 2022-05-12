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التحالف ينفي ادعاءات الحوثيين بوجود قتلى في الرقو بتعامل القوات السعودية
تاريخ النشر: 12 مايو 2022 21:55 GMT
تاريخ التحديث: 12 مايو 2022 22:10 GMT

التحالف ينفي ادعاءات الحوثيين بوجود قتلى في الرقو بتعامل القوات السعودية

نفى التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، في وقت مبكر، اليوم الجمعة، مزاعم ميليشيات الحوثي بشأن وجود قتلى في منطقة الرقو الحدودية بتعامل القوات السعودية. وأكد

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المصدر: فريق التحرير

نفى التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، في وقت مبكر، اليوم الجمعة، مزاعم ميليشيات الحوثي بشأن وجود قتلى في منطقة الرقو الحدودية بتعامل القوات السعودية.

وأكد التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، في بيان له، نشرته وكالة الأنباء السعودية عبر ”تويتر“، أن ادعاءات الحوثيين بوجود قتلى بمنطقة الرقو الحدودية بتعامل القوات السعودية عارية عن الصحة.

وقال التحالف إن ”عشرات المهاجرين قتلوا بعملية تهجير قسري واشتباكات مسلّحة شنها الحوثيون“.

ولفت التحالف العربي إلى أن ”العملية الوحشية للحوثيين جاءت بعد خلافات وإحراق لمساكن المهاجرين“.

ونوه التحالف في بيانه إلى أن ”قتل المهاجرين بالرقو تكرار لحادثة إحراق الحوثيين لمئات المهاجرين الأفارقة بمركز احتجاز بصنعاء“.

ودعا التحالف العربي ”الأمم المتحدة والمنظمات لتحمل مسؤولياتها في كشف انتهاكات الحوثيين الوحشية تجاه المهاجرين“.

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