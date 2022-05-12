التحالف ينفي ادعاءات الحوثيين بوجود قتلى في الرقو بتعامل القوات السعودية

نفى التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، في وقت مبكر، اليوم الجمعة، مزاعم ميليشيات الحوثي بشأن وجود قتلى في منطقة الرقو الحدودية بتعامل القوات السعودية.

وأكد التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، في بيان له، نشرته وكالة الأنباء السعودية عبر ”تويتر“، أن ادعاءات الحوثيين بوجود قتلى بمنطقة الرقو الحدودية بتعامل القوات السعودية عارية عن الصحة.

#عاجل #التحالف : ادعاءات الحوثيين بوجود قتلى بمنطقة الرقو الحدودية بتعامل القوات السعودية عارية عن الصحة.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) May 12, 2022

وقال التحالف إن ”عشرات المهاجرين قتلوا بعملية تهجير قسري واشتباكات مسلّحة شنها الحوثيون“.

ولفت التحالف العربي إلى أن ”العملية الوحشية للحوثيين جاءت بعد خلافات وإحراق لمساكن المهاجرين“.

#عاجل #التحالف : ندعو الأمم المتحدة والمنظمات لتحمل مسؤولياتها في كشف انتهاكات الحوثيين الوحشية تجاه المهاجرين.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) May 12, 2022

ونوه التحالف في بيانه إلى أن ”قتل المهاجرين بالرقو تكرار لحادثة إحراق الحوثيين لمئات المهاجرين الأفارقة بمركز احتجاز بصنعاء“.

ودعا التحالف العربي ”الأمم المتحدة والمنظمات لتحمل مسؤولياتها في كشف انتهاكات الحوثيين الوحشية تجاه المهاجرين“.