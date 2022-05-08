الرياض: الملك سلمان أجرى منظارا للقولون والنتيجة سليمة

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأحد، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أجرى منظارا للقولون في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة.

وقال الديوان في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (واس): ”كانت النتيجة سليمة ولله الحمد، وقد قرر الفريق الطبي بقاءه في المستشفى لبعض الوقت للراحة“.

ودخل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، مساء السبت، لإجراء بعض الفحوصات الطبية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن بيان للديوان الملكي، الأحد.

وخضع الملك سلمان بن عبد العزيز البالغ من العمر 86 عاما لعملية جراحية في المرارة عام 2020 وتم تغيير بطارية جهاز تنظيم ضربات القلب الخاص به في مارس/ آذار.