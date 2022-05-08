الملك سلمان يدخل مستشفى بجدة لإجراء بعض الفحوصات الطبية

دخل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، مساء السبت، لإجراء بعض الفحوصات الطبية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية واس عن بيان للديوان الملكي، الأحد.

وجاء في البيان ”دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – مساء يوم أمس السبت الـ6 من شوال 1443هـ الموافق الـ7 من مايو 2022م مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لإجراء بعض الفحوصات الطبية“.

وخضع الملك البالغ من العمر 86 عاما لعملية جراحية في المرارة عام 2020 وتم تغيير بطارية جهاز تنظيم ضربات القلب الخاص به في مارس/ آذار.