السعودية.. أوامر ملكية بإنشاء هيئتين لتطوير الطائف والأحساء

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، عدداً من الأوامر الملكية التي تضمنت إنشاء هيئتين لتطوير الإحساء والطائف وتعيين مسؤولين جدد في مناصب رفيعة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن أمراً ملكياً صدر بإنشاء هيئة لتطوير الطائف، على أن يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وهو الملك.

وتتبع الطائف منطقة مكة المكرمة في غرب البلاد.

وأضافت أن الأمر الملكي الثاني تضمن إنشاء هيئة لتطوير الأحساء، على أن يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

وتتبع الأحساء إدارياً المنطقة الشرقية المطلة على الخليج العربي.

كما نص أمر ملكي آخر على تعيين الأمير سعود بن نهار بن سعود آل سعود محافظاً للطائف بالمرتبة الممتازة.

ونص أمر ملكي آخر على إعفاء الأمير بدر بن محمد بن عبدالله بن جلوي آل سعود، محافظ الأحساء من منصبه، وتعيين الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود بن عبد العزيز آل سعود محافظاً للأحساء بالمرتبة الممتازة.

كما نصت الأوامر الملكية على تعيين الأمير سعود بن عبدالله بن منصور بن عبد الله بن جلوي آل سعود محافظاً لجدة بالمرتبة الممتازة.

كما جرى تعيين الأمير سعود بن عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية بالمرتبة الممتازة.