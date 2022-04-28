السعودية ترفع تعليق السفر بالهوية الوطنية من وإلى دول مجلس التعاون

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، رفع تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة للسعوديين ومواطني دول مجلس التعاون العربي، بحسب بيان رسمي أوردته وكالة الأنباء السعودية.

وذكرت المديرية العامة للجوازات بالمملكة، في بيان لها، أنه تم ”رفع تعليق السفر بالهوية الوطنية من وإلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأكدت أن بطاقة سجل الأسرة لا تعد وثيقة يمكن السفر بها“.

وأشارت الجوازات إلى أنه ”يمكن للمواطنين السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باستخدام بطاقة الهوية الوطنية، مع التأكد من اشتراطات الدخول للدولة المراد السفر إليها“، مؤكدة أن ”بطاقة سجل الأسرة لا تعد وثيقة يمكن السفر بها“.

#المديرية_العامة_للجوازات: رفع تعليق السفر بالهوية الوطنية من وإلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدة أن بطاقة سجل الأسرة لا تعد وثيقة يمكن السفر بها.https://t.co/kGMKL5yYYP#واس_عام pic.twitter.com/FYDTywzYYU — واس العام (@SPAregions) April 28, 2022

وكانت المملكة العربية السعودية قد قررت منع التنقل منها وإليها للمواطنين ومواطني دول الخليج باستخدام الهوية الوطنية، واستثنت من القرار من دخل المملكة بالهوية الوطنية ويريد العودة إلى دولته.

وفي قرارات متفرقة، اتخذت بعض دول الخليج بين فبراير ومارس 2020 قرارات بتعليق استخدام الهوية الوطنية لمواطني دول مجلس التعاون للتنقل بينها، والعودة إلى استخدام جواز السفر ضمن إجراءات احترازية تتعلق بمواجهة فيروس كورونا.