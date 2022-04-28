التحالف بقيادة السعودية يفرج عن 163 أسيرا حوثيا

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، اليوم الخميس، أنه يعتزم الإفراج عن 163 أسيرا حوثيا دعما للهدنة الحالية، وذلك بعدما اقترح المتمردون الحوثيون إطلاق سراح 200 سجين من كل طرف.

وقال المتحدث باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي في بيان، إنّ قيادة التحالف ”ستطلق سراح 163 أسيرا من أسرى الحوثيين الذين شاركوا بالعمليات القتالية ضد أراضي المملكة“.

وتابع أن قيادة التحالف ”بدأت إنهاء إجراءات إطلاق سراح الأسرى الـ163 بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ليتم نقلهم“ إلى العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين.

وجاء ذلك غداة إعلان الحوثيين عبر وسائل إعلامهم إطلاق سراح 42 أسيرا.

وفي بداية الشهر الحالي، دخلت الهدنة في اليمن حيز التنفيذ، بوساطة من الأمم المتحدة، على أن تستمر لشهرين.

ويشمل الاتفاق السماح برحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي المفتوح فقط لرحلات المساعدات منذ 2016، ما يمثّل بارقة أمل نادرة في الصراع بعد حرب مدمرة.

لكن شركة الخطوط اليمنية أعلنت تأجيل أول رحلة تجارية منذ ست سنوات من العاصمة صنعاء، الأحد الماضي؛ بسبب عدم الحصول على ”تصاريح تشغيل“.

واتهمت الحكومة اليمنية الحوثيين بمحاولة تهريب عناصر إيرانية ومن حزب الله اللبناني، وفرض استخدام جوازات سفر صادرة عنهم.

وقال التحالف، اليوم الخميس، إن الإفراج عن الأسرى يأتي لدعم ”كافة الجهود والمساعي لإنهاء الأزمة اليمنية وإحلال السلام وجهود الأمم المتحدة لتثبيت الهدنة الحالية وتهيئة أجواء الحوار بين الأطراف اليمنية“.

كما أن هدفها ”تسهيل إنهاء ملف الأسرى والمحتجزين والشهداء“.