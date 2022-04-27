الملك سلمان يلتقي العليمي ونوابه بجدة.. ويؤكد دعم الرياض لـ"الرئاسي اليمني"

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، دعم الرياض لمجلس القيادة الرئاسي اليمني.

جاء ذلك خلال استقباله، رئيس المجلس رشاد العليمي، ونوابه، وذلك في قصر السلام بمدينة جدة غربي المملكة، مساء الأربعاء، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وقال الملك سلمان، خلال اللقاء، الذي حضره ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن المملكة ”حريصة على دعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وتتمنى لهم التوفيق، بما يحقق لليمن وللشعب اليمني الشقيق الأمن والاستقرار“.

وشدد على ”دعم المملكة الدائم لكل الجهود الرامية لتحقيق السلام في اليمن والمنطقة، وبما يعود على الشعب اليمني بالخير والأمان“.

من جانبه، وصف عضو المجلس الرئاسي اليمني عبدالله العليمي، اللقاء بـ“المثمر“، مشيرا إلى أن اللقاء تم ”في أجواء أخوية صادقة“، وأنه ”امتداد للمواقف الأخوية الصادقة والنبيلة للمملكة ودعمها لبلادنا في كل الأوجه السياسية والاقتصادية وغيرها“.

وأضاف العليمي عبر حسابه في تويتر أن ”المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا، تظل هي السند الأول والأهم للشعب اليمني في معركته الوطنية من أجل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام ومواجهة كافة التحديات الاقتصادية والإنسانية“.

وكان مجلس القيادة الرئاسي اليمني، قد وصل في وقت سابق من يوم الأربعاء، إلى مدينة جدة غرب المملكة العربية السعودية، قادمين من العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في تغريدة له على حسابه في تويتر: ”‏فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، يقومون بزيارة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، تستمر عدة أيام، في أول زيارة رسمية خارجية“.

وبحسب ما كتب الإرياني، عبر حسابه في تويتر، فإن الزيارة تأتي ”تأكيدا لخصوصية وعمق العلاقات بين القيادتين والشعبين الجارين والشقيقين“.

يشار إلى أن المجلس الرئاسي اليمني، قد وصل إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، منتصف الشهر الجاري، وفيها أدوا اليمين الدستورية، أمام مجلس النواب، وبحضور أعضاء الحكومة اليمنية ومجلس الشورى، ومندوبي عدد من الدول العربية والأجنبية، وكذا المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبيرغ.

وعقدت قيادة المجلس الرئاسي، عقب تأديته اليمين الدستورية، عدة لقاءات واجتماعات مكثفة، في مقر إقامتهم في عدن، بهدف الوقوف أمام آخر المستجدات والتطورات الميدانية على المستوى العسكري، وكذا لمناقشة أوضاع المحافظات المحررة، لا سيما عدن، التي تعاني من أوضاع معيشية صعبة.