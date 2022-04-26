مسؤول تركي: أردوغان سيزور السعودية الخميس

يقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الخميس، بزيارة رسمية إلى الرياض، حسبما أعلن مسؤول تركي رفض الكشف عن هويته، اليوم الثلاثاء، لوكالة فرانس برس.

وستكون زيارة أردوغان إلى السعودية أول زيارة له إلى المملكة منذ قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في عام 2018.

وكان أردوغان قد أعلن، في الثالث من كانون الثاني/ يناير، عن زيارة وشيكة إلى المملكة، لكن لم يتطرّق إلى ذلك مجددًا مذّاك الحين.

وفي وقت سابق أعرب الرئيس التركي، عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية. جاء ذلك في حوار أجراه مع الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، أثناء توجهه من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى السنغال.

وقال: ”نريد تعزيز علاقاتنا مع السعودية، ونرغب في دفع حوارنا الإيجابي معها قدما بخطوات ملموسة في الفترة المقبلة“.

ولفت أردوغان إلى الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع الملك سلمان بن عبدالعزيز، العام الماضي، وإلى زيارة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو للرياض أيضا، ولقائه نظيره السعودي فيصل بن فرحان.