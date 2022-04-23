وكالة: عقد جولة خامسة من المحادثات بين إيران والسعودية في بغداد

قالت وكالة ”نور“ الإيرانية، اليوم السبت، إن جولة خامسة من المحادثات عُقدت بين ممثلين عن إيران والسعودية في العاصمة العراقية بغداد.

وذكرت الوكالة التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن الجولة الجديدة من المحادثات بين إيران والسعودية عقدت مؤخرًا في العاصمة العراقية بغداد، وتشكّلت خلالها صورة أوضح لإعادة إحياء العلاقات بين البلدين.

وبحسب الوكالة: ”كان لمسؤولين عراقيين وعُمانيين رفيعي المستوى دور مهم في عقد الاجتماعات المشتركة بين ممثلي طهران والرياض“.

وشارك في الاجتماعات ”مسؤولون كبار من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ورئيس جهاز المخابرات السعودي بصفتهم ممثلين عن البلدين، وفق الوكالة الإيرانية.

وأشارت وكالة ”نور“ إلى أن ”أجواء إيجابية خيّمت على الاجتماع الأخير، ما بعث الآمال لدى البلدين لاتخاذ خطوة نحو إحياء العلاقات“.

ولم يصدر أي تأكيد من السعودية أو العراق بشأن استئناف المحادثات.

في ذات الإطار، أكد مسؤول عراقي حكومي أن إيران والسعودية استأنفتا جلسات الحوار بينهما في بغداد بعد توقف لأشهر، مع عقد لقاء هذا الأسبوع بين ممثلين للجانبين ضمن الجهود الهادفة لتحسين العلاقات المقطوعة بينهما.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية ”فرانس برس“، نقلًا عن المسؤول العراقي فإن ”المحادثات استؤنفت، الخميس الماضي، فعلًا في بغداد“، دون تفاصيل إضافية.

ويعود اللقاء الأخير بين الجانبين إلى، أيلول/سبتمبر 2021، وكان من المتوقع أن تعقد جلسة خامسة في آذار/مارس.

وقطعت العلاقات بين القوتين النافذتين في منطقة الخليج، منذ مطلع 2016، إلا أن البلدين الذين يقفان على طرفي نقيض في مختلف الملفات الإقليمية، أجريا، خلال العام الماضي، 4 لقاءات حوارية بهدف تحسين العلاقات، استضافها العراق بتسهيل من رئيس وزرائه مصطفى الكاظمي.

وقطعت السعودية علاقاتها مع إيران، في كانون الثاني/يناير 2016، بعد تعرض سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد، لاعتداءات من قبل محتجين على إعدام الرياض رجل الدين السعودي الشيعي المعارض نمر النمر.

وبدأت جلسات الحوار بين البلدين، في نيسان/أبريل 2021، بتسهيل من الكاظمي الذي تربطه علاقات جيدة بالجانبين.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان رحّب، في آذار/مارس، بتصريحات لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن علاقات الجوار بين المملكة وإيران، معتبرًا أنها تظهر ”رغبة“ الرياض باستئناف علاقاتها الدبلوماسية مع طهران.

إلى ذلك، أعرب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال زيارة لطهران، منتصف نيسان/أبريل الجاري، عن أمله بأن ”نصل إلى مراحل أخرى من هذا الحوار (…)، وننقل الحوار من حوارات مغلقة أو حوارات سرية أو حوارات على المستوى الأمني، إلى حوارات دبلوماسية، وحوارات علنية“.