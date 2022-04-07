السعودية تعلن عودة سفيرها إلى لبنان

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عودة سفيرها إلى لبنان بعد أشهر من عودته للمملكة، على إثر الأزمة الدبلوماسية التي تسببت بها تصريحات وزير الإعلام السابق جورج قرداحي.

وقالت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية ”واس“، إن الخطوة تأتي ”استجابةً لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان“.

وأضاف البيان أن القرار السعودي يأتي أيضاً ”تأكيدًا لما ذكره رئيس الوزراء اللبناني من التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، ووقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي“.

وبحسب البيان السعودي، ”أكدت المملكة أهمية عودة جمهورية لبنان إلى عمقها العربي متمثلةً بمؤسساتها وأجهزتها الوطنية، وأن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى شعبها بالاستقرار والأمان في وطنه“.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت سحب سفيرها لدى بيروت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ومغادرة سفير لبنان لدى الرياض، بعد الأزمة الشهيرة التي تسببت بها تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق قرداحي.

واعتبرت المملكة حينها أن ”التصريحات المسيئة الصادرة من قبل وزير الإعلام اللبناني تمثل حلقة جديدة من المواقف المستهجنة والمرفوضة الصادرة عن مسؤولين لبنانيين تجاه المملكة“.