التحالف العربي يؤكد التزامه بوقف العمليات العسكرية في الداخل اليمني

أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، التزامه بوقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني استجابة لطلب أمين عام مجلس التعاون الخليجي.

وشدد التحالف العربي، في بيان له أوردته وكالة الأنباء السعودية ”واس“ على أن ”القوات الجوية للتحالف لم تنفذ أي عمليات قتالية في الداخل اليمني“.

وقال التحالف في بيانه إنه ”يتخذ كافة الخطوات لإنجاح وقف العمليات العسكرية وصنع السلام الشامل“.

#عاجل

التحالف: ملتزمون بوقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني استجابة لطلب أمين عام مجلس التعاون. #واس_عام — واس العام (@SPAregions) March 31, 2022

وتستضيف العاصمة السعودية الرياض هذه الأيام مشاورات يمنية يمنية، تهدف إلى إيجاد حل للأزمة اليمنية، تشارك فيها مختلف أطياف المكون السياسي اليمني في غياب للحوثيين والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر ورئيس حكومته معين عبدالملك.

وكانت وكالة ”رويتر“ قد نقلت عن مسؤول سعودي قوله إن ”المملكة ردت بإيجابية على اقتراح المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس جروندبرج بشأن وقف لإطلاق النار في اليمن“.

وقال جروندبرج إنه يتواصل مع الأطراف المتحاربة في اليمن، حيث يقاتل تحالف تقوده السعودية الحوثيين المتحالفين مع إيران منذ سبع سنوات، للتوصل إلى هدنة في شهر رمضان الذي يبدأ مطلع الأسبوع المقبل.

وقال المسؤول في بيان ”رددنا بإيجابية على هدنته، وندعم مقترحه (المبعوث) بخصوص الهدنة“، متابعاً: ”نريد توفير مناخ إيجابي.. لدفع اليمنيين نحو السلام… لن يتحقق سلام دون حوار مع الحوثيين“، بحسب ما أوردته ”رويترز“.

ويحاول المجتمعون في الرياض بحث العديد من المواضيع والقضايا والخروج بتوصيات من أجل الوقوف على الأولويات في ملف الأزمة اليمنية والوصول إلى حل سلمي يعيد الحياة إلى البلد الذي أنهكته الحرب.

يذكر أن التحالف العربي كان قد أعلن، الثلاثاء، وقف العمليات العسكرية في الداخل اليمني، حسب ما كشف عنه المتحدث الرسمي العميد تركي المالكي.

وقال المالكي إن الهدف من إيقاف العمليات العسكرية هو ”إنجاح المشاورات، وخلق بيئة إيجابية، خلال شهر رمضان، لصناعة السلام، وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن“.

وتابع ”المالكي“ أن إيقاف العمليات العسكرية يأتي ”دعمًا للجهود والمساعي الداعمة للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام لإنهاء الأزمة اليمنية، وتحقيق الأمن والاستقرار لليمن الشقيق، والتي تأتي في سياق المبادرات والجهود الدولية برعاية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، والمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، والوصول إلى حل سياسي شامل“.

وأوضح المالكي أن ”قيادة القوات المشتركة للتحالف ستلتزم بوقف إطلاق النار، وستتخذ كافة الخطوات والإجراءات لإنجاح وقف إطلاق النار، وتهيئة الظروف المناسبة، وخلق البيئة الإيجابية، خلال شهر رمضان المبارك، لصنع السلام، وإنهاء الأزمة“.

كما أكد على ”ثبات موقف قيادة القوات المشتركة للتحالف الداعم للحكومة اليمنية الشرعية بموقفها السياسي، وتدابيرها، وإجراءاتها العسكرية، كما أكد وقوف قيادة القوات المشتركة للتحالف الدائم مع أبناء الشعب اليمني الشقيق لتحقيق تطلعاته، وبناء دولته وبما يحقق الأمن والرخاء“.