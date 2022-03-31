السعودية تجمد أموال وأصول 25 اسماً وكياناً متورطين بتمويل مليشيا الحوثي

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، قائمة تضم 25 فردا وكيانا متورطين في أنشطة تسهل عمليات تمويل ميليشيات الحوثي.

وذكر بيان سعودي أوردته وكالة الأنباء الرسمية ”واس“، أن إعلان هذه القائمة يأتي في إطار استهداف التنظيمات ”الإرهابية“ والمنتمين والممولين ومقدمي التسهيلات لتلك التنظيمات.

وأوضح البيان السعودي أن القائمة تم التنسيق بشأنها مع الولايات المتحدة ممثلة في (وزارة الخزانة الأمريكية – مكتب مراقبة الأصول الأجنبية).

وأشار البيان إلى أن تورط تلك الأسماء والكيانات في تمويل ميليشيات الحوثي تم بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

ولفت بيان أمن الدولة السعودي إلى أن الأسماء والكيانات التي ضمتها القائمة يعملون كشبكة دولية تهدف إلى زعزعة الاستقرار في اليمن.

وضمت قائمة الأسماء 10 أفراد هم (3 يمنيين و 2 هندي و 2 سوري ويوناني وصومالي وبريطاني)، فيما ضمت قائمة الكيانات 15 كيانا هي (10 شركات و 3 مؤسسات وسفينتان).

وذكر البيان أنه ”استنادا لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله والآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله ومنها قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001)، الذي يستهدف من يقوم بالأعمال الإرهابية أو مقدّمي الدعم للإرهابيين، فإنه يجب تجميد جميع الأموال والأصول التابعة للأسماء المصنفة“ تلك.

وبموجب القرار، ”يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة معهم أو لصالحهم أو نيابة عنهم، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين، وستُتخذ الإجراءات النظامية بحق كل من تثبت علاقته بالأفراد والكيانات الموضحة أسماؤهم“.