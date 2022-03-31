مجلس التعاون يجدد دعوته للحوثيين للانضمام إلى المحادثات اليمنية في السعودية

أكد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية لمجلس التعاون الخليجي عبد العزيز العويشق أن ”الدعوة ما تزال مطروحة للحوثيين للانضمام إلى المحادثات اليمنية اليمنية الجارية في السعودية“.

وقال في حديث له على هامش اليوم الثاني من المشاورات: ”ما يزال المجال مفتوحا للحوثيين ولمجاميع أخرى واجهوا بعض الإشكالات في الوصول للرياض أو وصول الدعوات إليهم بسبب صعوبة الاتصال، وننتظر زيادة في عدد المشاركين“.

وأضاف: ”لم نسمع من الحوثيين ولكن الدعوة ما تزال قائمة لهم ولعدد من الشخصيات اليمنية نأمل أن يتمكنوا من الوصول والمجال مفتوح حتى نهاية المشاورات“.

وشدد على أن ”الحوثيين مدعوين ووجودهم في المشاورات يساعدهم هم ويساعد اليمنيين على وحدة الصف، وإذا اختاروا عدم الحضور فالمكونات اليمنية الموجودة تشكل أكثر من 90% من الجسم السياسي اليمني وسيخرجون بتوصيات إيجابية“.

وحول تطورات المشاورات، قال العويشق: ”نتطلع أن ينتهي العمل على التوصيات حتى يوم الخميس، ولا يمكن الوصول إلى توصيات قبل الحديث والاتفاق على تشخيص الوضع الحالي والحديث عن الصعوبات والتحديات والاستماع إلى وجهة نظر الحكومة الحالية والمنظمات الدولية، وكل هذه المعطيات ستصب في خانة التوصل الى حلول وتقديم التوصيات“.

وأكد العويشق أن ”المشاورات في يومها الأول كانت ناجحة وهذا النجاح فاق كل التوقعات من حيث التوافق والحرص على مستقبل اليمن ووحدة الصف“، مشيرا إلى أن ”اللجان العاملة اجتمعت اليوم وستقدم اليوم تقارير سنعرضها للمشاورات، يوم الأحد، وبنهايته سنعد مجموعة أخرى من التقارير تعرض على الحكومة، يوم الإثنين، وفي اليوم التالي نبدأ في استخلاص التوصيات وآليات التنفيذ“.

وكان الحوثيون المتحالفون مع إيران، والذين يقاتلون ضد تحالف تقوده السعودية، قد رحبوا بقرار دعوة الأطراف اليمنية لإجراء محادثات، لكنهم قالوا إن الجماعة لن تشارك إلا إذا جرت المحادثات في بلد ”محايد“.

وبدأت المشاورات التي تستمر أسبوعا، والتي تُعقد تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي ومقره الرياض، الأربعاء، وذلك في أسبوع شهد إعلان كل من الحوثيين والتحالف كل من جانبه عن هدنة مؤقتة في الحرب المستمرة منذ سبع سنوات.

وناقشت جلسة اليوم الثاني ست محاور من خلال ست لجان منفصلة تم تقسيمها حسب المواضيع التي تمت مناقشتها، واستمتعت اللجان إلى وجهات النظر المطروحة من المشاركين، وتنتظر الخروج بعدد من التوصيات لبحثها وعرضها في الأيام المقبلة على الحكومة لبحث مزيد من الحلول للمشاكل التي يعانيها اليمن.

من جهته، أكد نايف الحجرف أمين عام مجلس التعاون الخليجي خلال لقائه مبعوث الأمم المتحدة ومبعوث السويد ضرورة دعم جهود أبناء اليمن نحو رسم خارطة للمستقبل لاستعادة استقرار البلاد وتنميته ورخاء شعبه.

وأكد كذلك على ضرورة استثمار المشاورات اليمنية لإنهاء النزاع وبذل الجهود لإيجاد حل سياسي للصراع في اليمن وإيجاد أرضية قوية لانطلاق المسار السياسي بين كافة المكونات اليمنية.

وأشار الحجرف إلى أنه بحث مع المبعوث الدولي ”الجهود السياسية الرامية للتوصل إلى إنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية سياسية عبر الحوار والمشاورات اليمنية – اليمنية“.

من جانبه، أكد رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، خلال لقائه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، دعم الحكومة للمبعوث الاممي وما يبذله من جهود للتهدئة على طريق استئناف العملية السياسية، رغم استمرار التعنت والرفض الحوثي بايعاز من داعميها في طهران.

وأكد أن ”الحكومة لم تكن يوما عائقا امام أي مبادرات أو جهود لتحقيق السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني، وتتعاطى بإيجابية مع كل الدعوات تحت سقف المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة دوليا“.

وشدد على أن ”رفض مليشيا الحوثي لدعوات الحوار وآخرها دعوة الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي لمشاورات الرياض، ورفض استقبال المبعوث الأممي في صنعاء، واستهداف مصادر الطاقة والمنشات الحيوية في السعودية للاضرار بالاقتصاد العالمي، تظهر عداوتها للسلام والاستخفاف بمعاناة اليمنيين؛ كونها تتحرك وفق أجندات ومصالح النظام الإيراني الداعم لها“.

وأكد عبدالملك ”أهمية استمرار الموقف الدولي الموحد تجاه مواجهة التدخل الإيراني في اليمن، واتخاذ مزيد من الإجراءات الرادعة لمليشيا الحوثي والتي تجسدت في القرار الصادر مؤخرا عن مجلس الأمن“.

بدوره، أكد المبعوث الأممي حاجة اليمن للوصول بشكل عاجل هدنة مع بداية شهر رمضان، وضمان تيسير حرية الحركة والتنقل.

وشدد على ”ضرورة استئاف العملية السياسية وأهمية مشاورات الرياض في الوصول إلى حلول للتحديات الاقتصادية الصعبة التي يواجهها اليمنيون وتعزيز فعالية مؤسسات الدولة“.