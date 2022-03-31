تركيا.. المدعى العام يطلب "تعليق" محاكمة سعوديين في قضية مقتل خاشقجي

طلب المدعي العام التركي اليوم الخميس، تعليق محاكمة غيابية لسعوديين مشتبه بتورطهم في قتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018، ونقل ملف القضية إلى السلطات السعودية، وفق ما ذكرت وكالة ”رويترز“.

من جانبها، قالت المحكمة إنها ستطلب رأي وزارة العدل التركية في هذا الطلب. وحددت موعد الجلسة القادمة في السابع من أبريل نيسان المقبل.

وكان المدعي العام لمدينة إسطنبول التركية، قد وجه في العام 2020، الاتهام لعشرين سعوديا بالضلوع في قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وأعلن مكتب المدعي العام التركي في إسطنبول حينها، أنه أعد لائحة اتهام ضد 20 سعوديا مشتبه بتورطهم في مقتل خاشقجي بالقنصلية السعودية في العاصمة الاقتصادية لتركيا في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وقبل عامين بدأت محكمة في إسطنبول محاكمة غيابية لـ26 مواطنًا سعوديًا.

وكانت محكمة سعودية قد أصدرت في العام 2020، أحكامًا بالسجن تراوح بين 7 و 20 عامًا بحق ثمانية أشخاص متهمين بالقتل.