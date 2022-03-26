التحالف يعلن بدء ضربات جوية لمعاقل الحوثيين في الحديدة

أعلنت قوات التحالف العربي اليوم السبت، بدء ضربات جوية لمعاقل الحوثيين بمدينة الحديدة اليمنية، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“.

كان التحالف أمهل في وقت سابق اليوم السبت، ميليشيات الحوثي 3 ساعات لإخراج الأسلحة من ميناءي الحديدة والصليف ومطار صنعاء.

وقال التحالف، وفق ما نقل حساب وكالة الأنباء السعودية ”واس“ على تويتر، إن الميليشيا الحوثية تتخذ حي (حدة) في صنعاء مخازن للأسلحة والمدنيين دروعا بشرية، موجها تحذيرا للمدنيين بضرورة الابتعاد عن مخازن الأسلحة وأوكار الحوثيين.

كما أعلن التحالف استهداف أربعة زوارق مفخخة بميناء الصليف قيد التجهيز، مشيرا إلى إحباط هجوم وشيك على ناقلات النفط، ومقتل ثلاثة خبراء مختصين بتفخيخ الزوارق وإطلاقها بميناء الصليف.

واعتبر التحالف في البيان أن الحوثيين يسقطون الحماية عن المواقع المحمية باستخدامها عسكريًا، منوها إلى أن العملية العسكرية مستمرة لتحقيق مبدأ الأمن الجماعي.

كانت ميليشيات الحوثي شنت هجوما استهدف مستودعات للنفط في مدينة جدة الساحلية غرب السعودية؛ ما أدى لاشتعال حرائق أعلنت السلطات إخماد بعضها.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي إن محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو في مدينة جدة تعرضت عند الساعة (25: 17) لعمل عدائي، تشير الدلائل والمؤشرات الأولية لاستهدافها من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران“.

وأوضح العميد المالكي، ”نشوب حريق بخزانين اثنين تابعين للمنشأة النفطية، وتمت السيطرة على الحريق دون وجود أي إصابات أو خسائر بشرية“.

وأضاف العميد المالكي أن ”هذا التصعيد العدائي يستهدف المنشآت النفطية ويركز على محاولة التأثير على أمن الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي، وليس هناك أي تأثير أو تداعيات لهذه الهجمات العدائية على مناشط الحياة العامة في مدينة جدة“.

وفي بيان منفصل، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، رصده إطلاق ميليشيات الحوثيين هجمات عدائية من مطار صنعاء الدولي، ومحافظة الحديدة، تجاه جنوب السعودية.

ودانت الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة ومصر ودولة قطر والمملكة المتحدة ودول أخرى، أمس الجمعة، بهجمات ميليشيا الحوثي على منشآت نفطية سعودية.