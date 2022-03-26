التحالف يمهل الحوثيين 3 ساعات لإخراج الأسلحة من ميناءي الحديدة والصليف ومطار صنعاء

أمهل التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، ميليشيات الحوثي 3 ساعات لإخراج الأسلحة من ميناءي الحديدة والصليف ومطار صنعاء.

وقال التحالف، وفق ما نقل حساب وكالة الأنباء السعودية ”واس“ على تويتر، إن الميليشيا الحوثية تتخذ حي (حدة) في صنعاء مخازن للأسلحة والمدنيين دروعا بشرية، موجها تحذيرا للمدنيين بضرورة الابتعاد عن مخازن الأسلحة وأوكار الحوثيين.

كما أعلن التحالف استهداف أربعة زوارق مفخخة بميناء الصليف قيد التجهيز، مشيرا إلى إحباط هجوم وشيك على ناقلات النفط، ومقتل ثلاثة خبراء مختصين بتفخيخ الزوارق وإطلاقها بميناء الصليف.

واعتبر التحالف في البيان أن الحوثيين يسقطون الحماية عن المواقع المحمية باستخدامها عسكريًا، منوها إلى أن العملية العسكرية مستمرة لتحقيق مبدأ الأمن الجماعي.

إخماد حريق جدة

في السياق، تمكن جهاز الدفاع المدني في السعودية، اليوم السبت، من إخماد الحريق بأحد خزاني الوقود اللذين أصيبا في هجوم لجماعة الحوثي اليمنية، استهدف مدينة جدة الساحلية، بحسب ما بثته قناة العربية السعودية، مبينا أن الجهود مستمرة لإخماد الحريق في الخزان الثاني.

ووقع الهجوم الأخير، أمس الجمعة، في الوقت الذي تستضيف فيه جدة سباق جائزة السعودية الكبرى بمنافسات بطولة العالم للسيارات فورمولا1 المقرر، غدا الأحد.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة ومصر ودولة قطر والمملكة المتحدة قد نددت، أمس الجمعة، بهجمات ميليشيا الحوثي على منشآت نفطية سعودية.

وقالت جالينا بورتر نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن ”واشنطن تندد بهجمات جماعة الحوثي اليمنية على منشآت نفطية في السعودية، وتعتبرها غير مقبولة“، بحسب ما نقلت وكالة ”رويترز“.

وقالت ميليشيا الحوثي، إنها شنت هجمات على منشآت طاقة سعودية، الجمعة، وأعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية إصابة محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو العملاقة للنفط في جدة؛ مما تسبب باندلاع حريق في صهريجين، لكن دون وقوع إصابات.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي قد أعلن عن ”تعرض محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو في مدينة جدة عند الساعة (25: 17) لعمل عدائي، تشير الدلائل والمؤشرات الأولية لاستهدافها من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران“.

وأوضح العميد المالكي، ”نشوب حريق بخزانين اثنين تابعين للمنشأة النفطية، وتمت السيطرة على الحريق دون وجود أي إصابات أو خسائر بشرية“.

وأضاف العميد المالكي أن ”هذا التصعيد العدائي يستهدف المنشآت النفطية ويركز على محاولة التأثير على أمن الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي، وليس هناك أي تأثير أو تداعيات لهذه الهجمات العدائية على مناشط الحياة العامة في مدينة جدة“.

وفي بيان منفصل، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، رصده إطلاق ميليشيات الحوثيين هجمات عدائية من مطار صنعاء الدولي، ومحافظة الحديدة، تجاه جنوب السعودية.

وقال التحالف في بيانه، نراقب نشاطات مشبوهة لإطلاق موجة من الهجمات العدائية نحو المملكة، مشيرًا إلى أن الهجمات العدائية أُطلقت من مطار صنعاء الدولي، ومحافظة الحديدة.

وفي آخر التطورات، أكد مسؤول سعودي رفيع المستوى، اليوم السبت، أن المتمردين الحوثيين في اليمن قدّموا مبادرة لوقف إطلاق النار، تتضمن هدنة وفتح مطار صنعاء ومرفأ الحديدة، فيما يواصلون في ذات الوقت هجماتهم التي تستهدف منشآت لشركة أرامكو ومرافق بنية تحتية أخرى في المملكة، أكبر مصدر للنفط بالعالم.

ورفض الحوثيون في منتصف آذار/مارس، مبادرة طرحها مجلس التعاون الخليجي لتنظيم حوار للقوى المتحاربة في اليمن، تعقد بين 29 آذار/مارس و7 نيسان/أبريل في الرياض.

وقال المسؤول في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، إن ”الحوثيين طرحوا مبادرة عبر وسطاء تتضمن هدنة وفتح المطار (صنعاء) والميناء (الحديدة) ومشاورات يمنية يمنية“.