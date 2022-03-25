التحالف يرصد هجمات حوثية جديدة تستهدف جنوب السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، في وقت متأخر من مساء الجمعة، رصده إطلاق ميليشيات الحوثيين هجمات عدائية من مطار صنعاء الدولي، ومحافظة الحديدة، تجاه جنوب السعودية.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، نراقب نشاطات مشبوهة لإطلاق موجة من الهجمات العدائية نحو المملكة، مشيرًا إلى أن الهجمات العدائية اُطلقت من مطار صنعاء الدولي، ومحافظة الحديدة.

وأكد التحالف، استهداف خزانات المياه في ظهران الجنوب بمسيّرات انطلقت من مطار صنعاء الدولي.

وقال التحالف إن الحوثيين استخدموا مواقع ذات حماية خاصة لاستهداف المدنيين، والمنشآت الاقتصادية، لافتًا إلى أنه ما زال يراقب نشاطات مشبوهة لإطلاق هجمات عدائية من تلك المواقع.

وتأتي الهجمات الحوثية الجديدة بعد ساعات من استهداف الميليشيات المدعومة من إيران محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو في مدينة جدة السعودية.

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وتداولت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ مقاطع فيديو قيل إنها للهجوم الذي استهدف المحطة، والذي أظهر تصاعد سحب دخان كثيفة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي ”بتعرض محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو في مدينة جدة، عند الساعة (25: 17)، لعمل عدائي، تشير الدلائل والمؤشرات الأولية لاستهدافها من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران“.

وأوضح العميد المالكي ”نشوب حريق بخزانين اثنين تابعين للمنشأة النفطية، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية“.

وأضاف العميد المالكي أن ”هذا التصعيد العدائي يستهدف المنشآت النفطية، ويركز على محاولة التأثير على أمن الطاقة، وعصب الاقتصاد العالمي، وليس هناك أي تأثير أو تداعيات لهذه الهجمات العدائية على مناشط الحياة العامة في مدينة جدة“.

في السياق، نقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر في وزارة الطاقة أن ”محطة توزيع المنتجات البترولية شمال جدة تعرضت، عند الساعة (5:25) من مساء اليوم الجمعة 22 شعبان 1443هـ، الموافق 25 مارس 2022م، لهجوم بمقذوف صاروخي، كما تعرضت محطة ”المختارة“ في منطقة جازان، عند الساعة الخامسة من مساء اليوم، أيضًا، لهجوم بمقذوفٍ صاروخي، ولم تترتب على هذه الهجمات الإجرامية، ولله الحمد، إصابات أو وفيات“.

وأعرب المصدر عن ”إدانة المملكة الشديدة لھذه الاعتداءات التخريبية، التي يمثل تكرار ارتكابها ضد المنشآت الحيوية، والأعيان المدنية، في مناطق مختلفة من المملكة، انتهاكًا لكل القوانين، والأعراف الدولية.