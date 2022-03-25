التحالف العربي: حريق محدود في محطة كهرباء جنوب السعودية جراء مقذوف حوثي

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، سقوط مقذوف معادٍ على محطة لتوزيع الكهرباء بصامطة (جنوب غرب السعودية“، ما أدى إلى اشتعال حريق محدود، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

كما أفادت الوكالة بأن خزانات شركة المياه الوطنية في منطقة ظهران الجنوب استهدفت بمقذوفات ميليشيا الحوثي، ما نتج عنه أضرار وتسريبات.

وبحسب التحالف، فقد تسببت المقذوفات في أضرار مادية ببعض المركبات المدنية والمنازل السكنية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت 9 مسيرات مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي.

وأوضح التحالف أنه أحبط ”كافة المحاولات العدائية لاستهداف المنطقة الجنوبية والوسطى والشرقية“.

وذكر التحالف، في بيان له أوردته وكالة الأنباء السعودية ”واس“، أن ”المحاولات العدائية تعمدت استهداف أعيان مدنية ومنشآت للطاقة“.

وشدد التحالف العربي، في بيانه، على أن “ المحاولات الحوثية العدائية تصعيد خطير يستهدف أمن الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي“.

ونوه بيان التحالف إلى أن ”استمرار الأعمال العدائية الحوثية يهدد الأمن الإقليمي والدولي“.

وأكد تحالف دعم الشرعية دعمه ”الموقف الخليجي والدولي لإنجاح المشاورات اليمنية“، مشددا في الوقت نفسه على أن ”الحوثيين يسعون لإفشالها“.

يشار إلى أن ميليشيات الحوثي كثفت خلال الفترة الأخيرة هجماتها بطائرات مسيرة مفخخة ومقذوفات صاروخية على المملكة العربية السعودية.

وسبق أن أعلن التحالف العربي تدمير زورقين مفخخين، وإحباط عملية هجوم عدائي وشيك جنوب البحر الأحمر، مشيراً إلى أن ”محاولة إطلاق الزورقين المفخخين تم الإعداد لها من محافظة الحديدة“.

وأكد التحالف أن ”تحضير هجوم الزورقين أُعد لمهاجمة ناقلات نفط عملاقة عبرت مضيق باب المندب“.