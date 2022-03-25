التحالف يعلن تدمير 9 مسيّرات مفخخة أطلقت باتجاه جنوب السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت 9 مسيرات مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي.

وأوضح التحالف أنه أحبط ”كافة المحاولات العدائية لاستهداف المنطقة الجنوبية والوسطى والشرقية“.

وذكر التحالف في بيان له، أوردته وكالة الأنباء السعودية ”واس“، أن ”المحاولات العدائية تعمدت استهداف أعيان مدنية ومنشآت للطاقة“.

وشدد التحالف العربي، في بيانه، على أن “ المحاولات الحوثية العدائية تصعيد خطير يستهدف أمن الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي“.

ونوه بيان التحالف إلى أن ”استمرار الأعمال العدائية الحوثية يهدد الأمن الإقليمي والدولي“.

وأكد تحالف دعم الشرعية دعمه ”الموقف الخليجي والدولي لإنجاح المشاورات اليمنية“، مشدداً في الوقت ذاته على أن ”الحوثيين يسعون لإفشالها“، وفقاً للبيان.

وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق اعتراض 6 طائرات مسيرة مفخخة قبل أن يرتفع عدد المسيرات التي اعترضتها ودمرتها الدفاعات السعودية إلى 9 طائرات.

يشار إلى أن ميليشيات الحوثي كثفت خلال الفترة الأخيرة هجماتها بطائرات مسيرة مفخخة ومقذوفات صاروخية على المملكة العربية السعودية.

وسبق أن أعلن التحالف العربي عن تدمير زورقين مفخخين وإحباط عملية هجوم عدائي وشيك جنوب البحر الأحمر، مشيراً إلى أن ”محاولة إطلاق الزورقين المفخخين تم الإعداد لها من محافظة الحديدة“.

وأكد التحالف أن ”تحضير هجوم الزورقين اُعدْ لمهاجمة ناقلات نفط عملاقة عبرت مضيق باب المندب“.