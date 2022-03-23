التحالف يعلن تدمير زورقين حوثيين مفخخين وإحباط هجوم جنوب البحر الأحمر

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء، عن تدمير زورقين مفخخين وإحباط عملية هجوم عدائي وشيك جنوب البحر الأحمر.
#التحالف ينشر فيديو لتدمير زورقين مفخخين وإحباط عملية هجوم جنوب البحر الأحمر.#واس_عام pic.twitter.com/B5rHgzfhxn
— واس العام (@SPAregions) March 23, 2022
ونشر التحالف العربي، مقطع فيديو، أوردته وكالة الأنباء السعودية ”واس“، عبر حسابها في ”تويتر“، يظهر لحظة استهداف مقاتلات التحالف للزورقين في عرض البحر.
وأوضح التحالف في بيانه أن تحضير هجوم الزورقين اُعد لمهاجمة ناقلات نفط عملاقة عبرت مضيق باب المندب.
ولفت البيان إلى أن محاولة إطلاق الزورقين المفخخين تم الإعداد لها من محافظة الحديدة.
وشدد التحالف على أن المليشيا الحوثية تصعد هجماتها العدائية لاستهداف مصادر الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي.
وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق أن الدفاعات السعودية قد اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلق باتجاه جازان.
وشدد على أن تصعيد المليشيا لانتهاكاتها الجسيمة يتعمد إفشال المشاورات اليمنية.
ويأتي استمرار التصعيد الحوثي، بعد أيام من إطلاق مبادرة خليجية لإجراء محادثات سلام يمنية-يمنية في الرياض أواخر الشهر الجاري تشارك بها الأطراف اليمنية كافة.
وقال التحالف، إن التصعيد الحوثي باستهداف المنشآت الاقتصادية والمدنية بمثابة الرد على الدعوة الخليجية، ورفض لجهود ومبادرات السلام.
وردت ميليشيا الحوثي على المبادرة، برفض انعقاد المباحثات في الرياض، مطالبة بعقدها في ”دولة محايدة لم تشارك بالحرب“ على حد تعبيرها.
من جهته، شدد وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان خلال الدورة الـ48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، على أن التصعيد العسكري الحوثي، وهجماته المستمرة على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، ودولة الإمارات، يعكس تعنت الميليشيات الحوثية ورفضها للحل السياسي.
ودان بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي بشدّة الهجمات الإرهابية التي شنَّتها ميليشيا الحوثي الإرهابية على منشآت مدنية ونفطية حيوية في المملكة.
وأكد بيان صادر من خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل أن مثل هذه الهجمات الحوثية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية بالصواريخ والطائرات المسيرة غير مقبولة على الإطلاق.
وحثَّ الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف المتنازعة في اليمن على المشاركة بشكل بنَّاء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز جروندبرج؛ للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل ينهي الأزمة الإنسانية.