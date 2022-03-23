التحالف يعلن تدمير زورقين حوثيين مفخخين وإحباط هجوم جنوب البحر الأحمر

وقال التحالف، إن التصعيد الحوثي باستهداف المنشآت الاقتصادية والمدنية بمثابة الرد على الدعوة الخليجية، ورفض لجهود ومبادرات السلام.

وردت ميليشيا الحوثي على المبادرة، برفض انعقاد المباحثات في الرياض، مطالبة بعقدها في ”دولة محايدة لم تشارك بالحرب“ على حد تعبيرها.

من جهته، شدد وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان خلال الدورة الـ48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، على أن التصعيد العسكري الحوثي، وهجماته المستمرة على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، ودولة الإمارات، يعكس تعنت الميليشيات الحوثية ورفضها للحل السياسي.

ودان بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي بشدّة الهجمات الإرهابية التي شنَّتها ميليشيا الحوثي الإرهابية على منشآت مدنية ونفطية حيوية في المملكة.

وأكد بيان صادر من خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل أن مثل هذه الهجمات الحوثية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية بالصواريخ والطائرات المسيرة غير مقبولة على الإطلاق.

وحثَّ الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف المتنازعة في اليمن على المشاركة بشكل بنَّاء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز جروندبرج؛ للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل ينهي الأزمة الإنسانية.