وزير الخارجية التركي: أجريت مناقشات بناءة مع وزير الخارجية السعودي لتطبيع العلاقات

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، إنه أجرى مناقشات بناءة مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وإنهما اتفقا على تحسين العلاقات، مع سعي أنقرة لإصلاح علاقاتها الإقليمية المتوترة.

وقال جاويش أوغلو لوسائل إعلام حكومية، بعد اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في إسلام أباد، بحسب ما نقلته ”رويترز“، إن مناقشاته مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود كانت ”مفيدة للغاية وموجهة نحو الهدف“، وستساعد في تطبيع العلاقات.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صرح، الشهر الماضي، بأن بلاده مستمرة في الحوار الإيجابي مع السعودية.

يأتي ذلك وسط مساعي أنقرة لإصلاح العلاقات المتوترة مع دول في المنطقة.

وقال أردوغان: ”نواصل حوارنا الإيجابي مع السعودية. نريد أن نواصل من خلال اتخاذ خطوات ملموسة في الفترة المقبلة. نريد تطوير العملية.. عملية الحوار في اتجاه إيجابي“.

وشرع أردوغان على زيادة تعاون بلاده مع مصر ودول الخليج إلى أقصى حد، ”على أساس نهج يحقق الفائدة للجميع“، بحسب قوله.

وأكد أردوغان، في تصريحات سابقة نقلها التلفزيون الرسمي التركي، وجود إمكانيات تعاون كبيرة بين بلاده ومصر في منطقة واسعة، بدءا من شرقي المتوسط وحتى ليبيا.

وقال الرئيس التركي: ”نرغب في استغلال هذه الفرص للتعاون إلى أقصى حد، وتحسين علاقاتنا على أساس نهج يحقق الفائدة للجميع. الوضع نفسه ينطبق على جميع دول الخليج أيضا“.

وتعود الخلافات بين تركيا والدول العربية ودول الخليج إلى قضايا عدة، على رأسها الدعم التركي لجماعة ”الإخوان المسلمين“، إلا أنه في الآونة الأخيرة أقامت أنقرة محادثات متعددة مع الرياض وأبو ظبي والقاهرة بتطبيع العلاقات، بما في ذلك عبر تعزيز التعاون الاقتصادي.

يذكر أن وزارة الخارجية التركية أعلنت، الأحد الماضي، إدانتها للهجوم الذي تعرضت له السعودية بطائرات مسيرة وصواريخ.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان: ”ندين الهجمات التي استهدفت عدة نقاط في السعودية، صباح الأحد، بطائرات دون طيار وصواريخ“، بحسب وكالة ”الأناضول“ التركية الرسمية للأنباء.

وأكد البيان ”رفض أي هجمات إرهابية من هذا القبيل، تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتتنافى مع القوانين الدولية“، وشدد البيان على“ تضامن تركيا مع السعودية في مواجهة هذه الهجمات“.