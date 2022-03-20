التحالف: هجوم حوثي يستهدف محطة توزيع المنتجات البترولية لأرامكو في جدة

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الأحد، ”وقوع هجوم عدائي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية التابع لأرامكو في مدينة جدة“.

#عاجل #التحالف: وقوع هجوم عدائي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لأرامكو بجدة.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) March 20, 2022

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية ”واس“، إن ”حريقا محدودا اندلع بأحد خزانات المحطة تمت السيطرة عليه دون إصابات أو خسائر بشرية“، مشددا على أن ”الهجمات الحوثية العدائية هي تأكيد لرفض جهود السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني“.

#عاجل #التحالف: حريق محدود بأحد الخزانات تمت السيطرة عليه دون إصابات أو خسائر بشرية. #واس_عام — واس العام (@SPAregions) March 20, 2022

وقال التحالف إنه ”سيمارس ضبط النفس لإنجاح الحوار اليمني برعاية خليجية ونحتفظ بحق الرد“.

#عاجل #التحالف: سنمارس ضبط النفس لإنجاح الحوار اليمني برعاية خليجية ونحتفظ بحق الرد.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) March 20, 2022

وشدد التحالف في بيانه على أنه ”يدعم الموقف الخليجي والدولي لإنجاح المشاورات اليمنية، والحوثيون يسعون لإفشاله“. مشيرا إلى أنه ”على الحوثيين عدم تكرار أخطائهم في تفسير جهود التحالف لإنهاء الأزمة“.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، إحباط هجوم وشيك لميليشيا الحوثي، كانت تحاول من خلاله استهداف حرية الملاحة في منطقة جنوب البحر الأحمر.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس: ”دمرنا زورقا مفخخا بالحديدة، وأحبطنا هجوما وشيكا يستهدف حرية الملاحة بجنوب البحر الأحمر“.



وكشف التحالف، عن تدمير ”ما مجموعه 106 زوارق مفخخة شكلت تهديدا لحرية الملاحة بجنوب البحر الأحمر“، مؤكدا أن جهوده ”أسهمت في حماية خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية“.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، أعلن التحالف عن تعرض محطة تحلية المياه بالشقيق ومنشأة ”أرامكو“ بجازان ومحطة كهرباء ظهران الجنوب ومعمل الغاز بمحطة ”أرامكو“ بينبع، لهجوم عدائي حوثي بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية، كاشفًا أيضًا عن ”محاولة عدائية من قبل الميليشيا لاستهداف محطة الغاز بخميس مشيط“.

وقال التحالف، إنه ”اعترض ودمر أكثر من 7 طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، باتجاه جنوب المملكة“، مشيرًا إلى تصعيد الميليشيات لهجماتها العدائية لاستهداف منشآت اقتصادية وأعيان مدنية في المملكة مستخدمة الطائرات المسيرة وصواريخ باليستية وأخرى من نوع ”كروز“.

وأكد التحالف ”وقوع أضرار مادية بمركبات مدنية ومنازل سكنية جراء الهجمات العدائية للحوثيين ولا خسائر بالأرواح“، معلنا ”إحباط هجوم عدائي للحوثيين على معمل الغاز المسال بمحطة أرامكو في ينبع“.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية صورا لبعض الأضرار المدنية التي خلفها الهجوم العدائي الذي استهدف محطة تحلية المياه بالشقيق ومنشأة أرامكو بجازان، كما نشرت الوكالة مقطع فيديو لبعض الأضرار المدنية التي خلفها الهجوم .

فيديو لبعض الأضرار المدنية التي خلفها الهجوم العدائي الذي استهدف محطة تحلية المياه بالشقيق ومنشآة أرامكو بجازان.#واس_عام pic.twitter.com/wcrqRmP9nR — واس العام (@SPAregions) March 19, 2022

ويأتي التصعيد الحوثي، بعد أيام من إطلاق مبادرة خليجية لإجراء محادثات سلام يمنية-يمنية في الرياض أواخر الشهر الجاري تشارك بها الأطراف اليمنية كافة.

وقال التحالف إن التصعيد الحوثي باستهداف المنشآت الاقتصادية والمدنية بمثابة الرد على الدعوة الخليجية، ورفض لجهود ومبادرات السلام.