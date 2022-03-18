مسؤول: السعودية تتطلع إلى استقبال بلينكن في القريب العاجل

نقلت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الجمعة، عن مسؤول بوزارة الخارجية السعودية قوله، إن المملكة تتطلع إلى استقبال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في المستقبل القريب؛ لتعزيز المناقشات ”الإيجابية“ المستمرة.

وأكد المصدر السعودي، أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد لعقد اجتماع في الرياض.

وأضاف المسؤول: ”تعمل المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة بشكل بناء للغاية على جميع مستويات الحكومة؛ لتعزيز المصالح المشتركة للأمن والاستقرار الاقتصادي“.

وأكد المسؤول السعودي، أن ”المسؤولين السعوديين والأمريكيين على تواصل دائم، على مستوى فني“.