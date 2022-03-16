محمد بن سلمان يلتقي جونسون واتفاق لتشكيل "مجلس الشراكة الاستراتيجي"

التقى ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، في الرياض، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي يحل في زيارة رسمية للمملكة.

وبحسب بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية ”واس“، فإن ولي العهد السعودي وضيفه رئيس وزراء بريطانيا عقدا ”جلسة مباحثات رسمية تناولت علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وفرص تطويرها“.

وتناول الاجتماع كذلك ”القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها، بما فيها تطورات الأوضاع في أوكرانيا“، بحسب البيان السعودي.

وأضافت الوكالة أن وزير الطاقة السعودي حضر الاجتماع وأن السعودية وقعت مع المملكة المتحدة مذكرة تفاهم لتشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجي.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد وصل، في وقت سابق الأربعاء، العاصمة السعودية الرياض، وكان في مقدمة مستقبليه نائب أمير الرياض.

ويزور جونسون الخليج في إطار جهود للحصول على المزيد من إمدادات النفط وزيادة الضغوط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب غزوه لأوكرانيا.