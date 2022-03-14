الولايات المتحدة تتفادى إثارة حفيظة السعودية بشأن الإعدامات الأخيرة

رفضت الخارجية الأمريكية اليوم الإثنين التعليق عما إذا كانت واشنطن تواصلت مع الرياض في أعقاب إعدام 81 فردا.

وقالت الوزراة إن الولايات المتحدة على اتصال ”يومي“ مع السعودية.

ويأتي ذلك بينما تحاول واشنطن تحسين العلاقات مع الرياض نظرا لحاجة إدارة بايدن الماسة لدعم المملكة مساعي زيادة إنتاج النفط.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت اليوم السبت، تنفيذ حكم الإعدام بحق 81 مدانا بقضايا متعلقة بالإرهاب، والانتماء لتنظيمي داعش والحوثي، وقتل رجال أمن ومدنيين، وحيازة أسلحة ومخدرات.

وقالت الوزارة في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الرسمية (واس)، إن المدانين ”فئات مجرمة ضلت طريق الحق، واستبدلت به الأهواء، واتبعت خطوات الشيطان، فاعتنقت الفكر الضال، والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى (ذات الولاءات الخارجية التي باعت نفسها ووطنها خدمة لأجندات الأطراف المعادية)، وبايعتها على الفساد والضلال“.

وأضافت الداخلية السعودية، أن تلك الفئات ”أقدمت بأفعالها الإرهابية المختلفة على استباحة الدماء المعصومة حتى طال إجرامهم لينالوا من آبائهم وأمهاتهم، وانتهاك الحرمات المعلومة من الدين بالضرورة، واستهداف دور العبادة، وعدد من المقار الحكومية، والأماكن الحيوية التي يقوم عليها اقتصاد البلاد، والترصد لعدد من المسؤولين والوافدين واستهدافهم، والترصد لرجال الأمن وقتلهم، والتمثيل ببعضهم، وزرع الألغام، وارتكاب عدد من جرائم الخطف والتعذيب والاغتصاب، والسطو بالسلاح والقنابل اليدوية، وتهريب الأسلحة والذخائر والقنابل إلى المملكة“.

وتابع البيان أن المدانين ”يهدفون من خلال ذلك إلى زعزعة الأمن، وزرع الفتن والقلاقل، وإحداث الشغب والفوضى، إضافة إلى الخروج لمناطق الصراعات، وتنفيذ مخططات تنظيم داعش والقاعدة والحوثي الإرهابية، وتنظيمات إرهابية أخرى معادية للمملكة، والعمل معها استخباراتيا“، مشيرا إلى أن الجهات المختصة ”تمكنت من القبض على تلك العناصر الإجرامية.. وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة، وتمكينهم من الضمانات والحقوق كافة التي كفلتها لهم الأنظمة في المملكة، صدر بحقهم صكوك تقضي بثبوت إدانتهم بما نسب إليهم“.